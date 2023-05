"Tam sem ugotovil, da z mano ni nič narobe in da sem prav 'fejst' fant" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Riba, raca, rak, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri, je nazadnje večerjo za pet skuhal Tomaž Mihelič. Svojim gostom pa je med večerjo razkril, kako se je imel na prav posebni dogodivščini v Španiji, o kateri bo morda napisal tudi knjigo.

Tomaž Mihelič se je lani odpravil v Španijo na Jakobovo pot oz. El Camino de Santiago. Med večerjo mu je gostja Tinkara Fortuna priznala, da je že takrat zelo rada prebirala njegove zapise, zato jo zanima, ali jih bo morda zbral in izdal tudi v knjigi.

"Nikoli ne reci nikoli," ji je odvrnil Tomaž, na samem pa podrobneje pojasnil: "Nekaj poglavij je že za mano. Strašansko se zabavam, smejim, uživam, potapljam in spet sem na Caminu. Jaz bom zdaj skozi knjigo še enkrat prepešačil celotno pot."

Tinkaro je zanimalo še, koliko kilometrov je prehodil, Tomaž pa ji je razkril, da skoraj tisoč. Pevka je nato priznala, da se čez nekaj let želi tudi sama podati na to pot, navdušen pa je bil tudi Tim Kores, saj ne dvomi, da mora biti to zelo zanimiva izkušnja.

Tomaž je poudaril, da se je na Jakobovo pot najbolje podati sam, zatrdil pa, da tam vseeno nikoli nisi osamljen. Miran Rudan je predvideval, da se tja podajajo samo prijazni ljudje, Tomaž pa je razkril, da ni tako: "Tudi kreteni hodijo. Vse sorte je."

Na koncu pa je Tomaž izdal še: "Eden od prvih stavkov v moji prihajajoči knjigi, upam, pravi, da se na Camino ne smeš iti iskat, tja že moraš priti najden, ker se sicer lahko izgubiš. Tam sem jaz dobil potrdilo, da z mano ni prav nič narobe in da sem prav en 'fejst' fant.”

Tomaž si je sicer s svojo večerjo prislužil 19 točk, kar pomeni, da si s Tinkaro Fortuna v tem tednu za zdaj delita drugo mesto. Koliko točk pa si bo nocoj s svojim trihodnim menijem prislužil Tim Kores - Kori?

