“Še nikoli nisem kuhal pod takšnim stresom” #video

V oddaji Riba, raca, rak, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20.uri, bo za kuhinjski štedilnik nocoj stopil Tomaž Mihelič, ki bo priznal, da do danes še nikoli ni kuhal pod takšnim stresom.

Za Tima Koresa, Urško Vučak Markež, Mirana Rudana in Tinkaro Fortuna bo večerjo nocoj kuhal Tomaž Mihelič, ki zase pravi, da sicer veliko kuha, ampak da mu je priprava tega trihodnega menija vseeno predstavljala velik izziv.

“Moram priznati, da sem čustveno izžet in na trnih. Še nikoli nisem kuhal pod takim stresom,” je priznal in pojasnil, da običajno, kadar je pod stresom, sploh ne želi kuhati, ker se to čuti tudi na hrani. “Sicer sem jo kuhal z ljubeznijo in poskakoval in vriskal ter govoril neumnosti, kar je značilno zame, kadar delam kaj kreativnega, ker se s tem spodbujam in zabavam samega sebe,” je še razkril.

Ne glede na vse to pa je Tomažu več kot pravočasno uspelo pripraviti vse tri jedi. “Mmm, kako se bodo mastili,” je še zadovoljno napovedal. Pa se bo njegova napoved uresničila ali katera od njegovih jedi mogoče ne bo zadovoljila zahtevnega okusa njegovih gostov?

