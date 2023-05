Ta meni je navdušil vse VIP-goste #recept

Če bi si tudi sami doma želeli pripraviti jedi, ki jih je svojim gostom v oddaji Riba, raca, rak skuhala Urška Vučak Markež, vam bodo v pomoč spodnji recepti, ki nam jih je zaupala.

PREDJEDI:

Gratinirani šampinjoni

Sestavine:

500 g svežih šampinjonov

1 glavica čebule

1 glavica česna

200 g naribanega sira (edamec, gavda, trapist)

olje za praženje

sol, poper, peteršilj

Priprava:

Šampinjonom (2–4 pustimo) odstranimo bete in jih s čajno žličko previdno še dodatno malo izdolbemo. Preostale gobe (2–4) sesekljamo skupaj z beti in izdolbenimi deli, izdolble klobuke pa postavimo na pekač, pokrit s papirjem za peko. Olupimo čebulo in česen, ki ju sesekljamo. Čebulo narahlo prepražimo, da svetlo porumeni, dodamo česen, da zadiši, in takoj za tem dodamo sesekljane gobe. Vse skupaj začinimo s soljo, poprom in peteršiljem. Napolnimo klobuke in na vrh vsakega naložimo še nariban sir. 15 minut pečemo v pečici na 190 stopinj Celzija.

Zvitki s pršutom iz listnatega testa

Sestavine:

zmrznjeno listnato testo (1 kos od dveh)

200 g pršuta

200 g naribanega sira

1 jajce

1 žlica mleka

moka

Priprava:

Odmrznemo testo in 1 kos razvaljamo na pravokotnik na nekaj moke. Vse testo pokrijemo s pršutom in ga zvijemo v rolo. Rolado narežemo na 1 cm debele rezine in jih položimo na pekač, obložen s papirjem za peko. Namažemo z razžvrkljanim jajcem z mlekom in posujemo z naribanim sirom. Pečemo v pečici, da dobi zlatorumeno barvo, 15 minut na 190 stopinj Celzija.

Žepki z gamberi v listnatem testu

Sestavine:

zmrznjeno listnato testo (1 kos od dveh)

1 glavica čebule

1 glavica česna

500 g zmrznjenih gamberov

200 g naribanega sira

olje za praženje

1 jajce

moka

sol, peteršilj

Priprava:

Odmrznemo gambere in testo ter 1 kos testa razvaljamo na pravokotnik na nekaj moke. Testo razdelimo na kvadratke (2 x 4 ali 3 x 4). Olupimo čebulo in česen, ki ju sesekljamo. Čebulo narahlo prepražimo, da svetlo porumeni, dodamo česen, da zadiši, in takoj za tem dodamo gambere. Na kratko prepražimo, začinimo s soljo ter peteršiljem in nadevamo prepraženo maso na kvadratke. Dodamo nariban sir in kvadratke zapremo, tako da vse zunanje robove kvadratka potegnemo skupaj in malo stisnemo, da držijo skupaj. Žepke položimo na pekač, obložen s papirjem za peko, in jih namažemo z razžvrkljanim jajcem. Pečemo v pečici, da dobi zlatorumeno barvo, 15 minut na 190 stopinj Celzija.

Por s slanino v vlečenem testu

Sestavine:

4 listi vlečenega testa

1 veliki por

350 g hamburger slanine

sol, poper, muškatni orešček

kisla smetana

200 g naribanega sira

1 jajce

Priprava:

Umijemo in narežemo por na male koščke. Na male koščke narežemo tudi hamburger slanino. Slanino brez dodatnega olja damo na ponev in jo prepražimo. Ko spusti maščobo, dodamo še narezan por. Na hitro prepražimo in začinimo s soljo, poprom in muškatnim oreščkom. Vzamemo 2 lista, da se skupaj držita kot eden, in razporedimo pol mase po njem. Zavijemo kot zavitek in damo v pekač, obložen s papirjem za peko. To ponovimo še z drugima 2 listoma. Zvitka v pekaču namažemo s kislo smetano, nato pa še z razžvrkljanim jajcem in po želji potrosimo s sirom. Pečemo v pečici, da dobi zlatorumeno barvo, 15 minut na 190 stopinj Celzija.

Šunka s kremnim sirom

Sestavine:

100 g – 7 rezin šunke

– 220 g kremnega sira

Priprava:

Vsak kos šunke namažemo s kremnim sirom in zvijemo v rolico. Rolice šunke naložimo na servirni krožnik in postrežemo takoj, lahko pa počakajo v hladilniku do uporabe.

Bučka s feto

Sestavine:

1 bučka, srednje velika in okrogla, ne preveč zvita

150 g feta sira

mleti česen

malo olja za žar

Priprava:

Bučko po dolgem narežemo na rezine, debele 3–5 mm. Popečemo jih na žaru, da dobijo lepe žar črte, pazimo, da kosi bučke ostanejo lepi in celi. Popečene naložimo na krožnik eno zraven druge in počakamo, da se ohladijo. Bučke malo začinimo z mletim česnom, nadevamo s koščkom feta sira in zvijemo v roladico. Bučkine roladice postavimo pokonci in jih naložimo na servirni krožnik. Lahko postrežemo takoj, lahko pa počakajo v hladilniku do uporabe.

Tortilja z lososom

Sestavine:

1 tortilja

200 g hrena v smetanovi omaki

hrustljavi del solate

200 g rahlo dimljenega lososa v tankih rezinah

Priprava:

Tortiljo namažemo s hrenom in jo naložimo tako, da jo prekrijemo, najprej z listi solate, nato pa še z rezinami lososa. Vse skupaj na trdo zvijemo in zavijemo v aluminijajsto folijo ter pustimo nekaj ur v hladilniku, lahko tudi čez noč. Preden postrežemo, odvijemo folijo in narežemo rolado iz tortilje na 1 cm debele rezine. Tako dobljene rolice damo na servirni krožnik in postrežemo.

GLAVNA JED:

Vratovina v naravni omaki

Sestavine:

4 – 6 zrezkov vratovine

– olje za pečenje

sol, poper, mleta kumina, česen v prahu, gorčica

1 – 2 žlice ostra moka

– 3 dcl mrzle vode

Priprava:

Zrezke narahlo potolčemo in začinimo s soljo, poprom, mleto kumino in česnom v prahu. Eno stran pomokamo, drugo namažemo z gorčico in zrezke dobro popečemo. V ponev jih damo s pomokano stranjo navzdol. Ko so popečeni, jih malo zalijemo in jih pustimo na malem ognju, da večina vode izhlapi. Preostanek moke zmešamo z 1,5 dcl mrzle vode in zlijemo na zrezke. Zavremo in počakamo, da se omaka zgosti, in zrezki so pripravljeni.

Kruhova rolada

Sestavine:

6 kosov belega kruha, lahko starega

3 dcl mleko

1,5 – 2 žlički vegete

– 1 glavica čebule

2 stroka česna

50 – 70 g hamburger slanine

– sol, poper, majaron, peteršilj

1 jajce

olje

Priprava:

Kruh narežemo na male koščke in zalijemo z vročim mlekom, začinjenim z vegeto. Premešamo in če je videti presuho, dodamo mleko. Bolje več kot premalo, saj lahko tekočino kasneje iztisnemo. Pustimo stati kako uro. Kruh mora vpiti tekočino in postati mehek. Olupimo čebulo in česen ter ju sesekljamo. Na male koščke narežemo hamburger slanino in jo prepražimo, dodamo čebulo, olje dodamo po potrebi, in ko čebula lepo postekleni, dodamo še česen, da zadiši. Odstavimo z ognja ter počakamo, da se malo ohladi. Kruh premešamo z roko in če ga stisnemo med rokami, ne sme teči iz njega in ne sme biti premoker. V tem primeru tekočino iztisnemo in odstranimo. Ko smo zadovoljni z gostoto kruha, dodamo prepraženo čebulo, sol, poper, majaron, peteršilj in 1 jajce. Maso damo na prozorno folijo in zavijemo na tesno kot rolado. Primemo na obeh koncih in zavrtimo kot kolebnico. Ko je lepo zavita, jo zavijemo še v aluminijasto folijo in damo kuhat v vrelo vodo, da vre 20 min na zmernem ognju. Ko je rolada kuhana, jo vzamemo iz vode, odvijemo, narežemo na rezine in nadevamo na servirni krožnik ter jo postrežemo kot prilogo.

SLADICA:

Krema iz bele čokolade z malinami

Sestavine:

12 – 15 svežih malin za dekoracijo

– 500 g zmrznjenih malin

4 žlice sladkorja

2 žlici mleka

2 jajci

200 g bele čokolade

1,5dcl tekoče sladke smetane

Priprava:

Maline odtalimo, na grobo sesekljamo in dodamo 2 žlici sladkorja. Nadevamo jih v 4 večje kozarce (vsaj 2 dcl). Ločimo 2 jajci in naredimo čvrst sneg z 1 žlico sladkorja ter damo na stran. Stepemo sladko smetano in jo damo na stran. Nad paro stepamo 2 rumenjaka z mlekom in žlico sladkorja. Odstavimo in dodamo čokolado, nalomljeno na koščke, ter mešamo, dokler se čokolada ne stopi. Ohladimo na sobno temperaturo. Nato narahlo vmešamo sneg in sladko smetano. Dobljeno zmes nalijemo v kozarce in pustimo nekaj ur v hladilniku, najbolje čez noč. Preden postrežemo, okrasimo kozarce s svežimi malinami in postrežemo.

