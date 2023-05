V sklepno oddajo o Giru prideta tudi Jan Polanc in Jani Brajkovič #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenci obožujemo kolesarjenje in na Planetu smo v zadnjem času povsem predani bitki za rožnato majico na Dirki po Italiji, ki bo dobila epilog ta konec tedna. Na Planetu lahko v nedeljo pričakujte vrhunsko oddajo v živo Giro po Giru, v kateri boste na enem mestu dobili največ kakovostnih in ekskluzivnih informacij o dogajanju na italijanskih cestah v zadnjih treh tednih.

V oddaji Jutro na Planetu, ki je na sporedu od ponedeljka do sobote ob 8. uri, je voditeljica Manja Stević gostila športnega novinarja Damjana Medico, ki bo vodil nedeljsko oddajo Giro po Giru. Govorila sta o dozdajšnjem poteku Gira in največjih zanimivostih, ki so se v zadnjih treh tednih zgodile na tej zahtevni kolesarski dirki.

Damjan Medica je povedal, da se bo s sobotnim kronometrom na Višarje najverjetneje odločila tokratna že 106. Dirka po Italiji, v nedeljo pa bo na sporedu še zadnja etapa, ki bo kolesarje vodila do Rima in se končala okoli 19. ure. Že ob 20. uri pa bo na Planetu posebna sklepna oddaja Giro po Giru, v kateri bo svoje videnje poteka dogodkov na eni od treh najpomembnejših tritedenskih kolesarskih dirk predstavilo kar nekaj strokovnjakov s področja kolesarstva.

"V studiu bodo strokovni sokomentator pri prenosih na Planet TV Robi Jenko in dva nekdanja kolesarja. Jan Polanc se je pred kratkim upokojil zaradi zdravstvenih težav, pride pa tudi Jani Brajkovič. Nekaj zanimivih prispevkov pripravljamo, tako da bo zanimiva enourna kolesarska debata ob koncu 106. Gira," je razkril Damjan Medica. Več v zgornjem videu iz oddaje Jutro na Planetu.

Ob koncu Dirke po Italiji si boste na Planetu lahko ogledali posebno studijsko oddajo Giro po Giru. Voditelj Damjan Medica bo v studiu gostil komentatorja kolesarskih prenosov na Planet TV Roberta Jenka, nosilca rožnate majice na Giru Jana Polanca in nekdanjega odličnega kolesarja Janija Brajkoviča. Oddaja bo na sporedu v nedeljo, 28. maja, ob 20. uri na Planetu.

