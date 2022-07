Schwarzenegger: Priprave za to vlogo so bile težje kot običajno

Nocoj ob 19.45 si boste na Planetu lahko ogledali akcijski film Zadnja bitka (The Last Stand), v katerem bo v glavni vlogi blestel Arnold Schwarzenegger. Arnold je v enem izmed intervjujev spregovoril o tem, kako je bilo po desetih letih ponovno nastopiti v glavni vlogi akcijskega filma in zakaj so bile priprave na snemanje tokrat precej bolj zahtevnejše.

Arnold Schwarzenegger je znan po svojih besedah iz filmske serije Terminator: "Vrnil se bom." In to je tudi uresničil. Po desetih letih je namreč ponovno stopil v glavno vlogo v akciji Zadnja bitka (The Last Stand) in upodobil upokojenega častnika specialne enote L. A., ki zdaj služi kot šerif v majhnem mirnem obmejnem mestu. Pobegli preprodajalec drog in njegov oboroženi kartel skušata prebiti Arnoldovo postojanko na poti v Mehiko, ampak s Schwarzeneggerjem kot šerifom stvari ne bodo potekale tako enostavno kot bi si želela.

Arnold Schwarzenegger v prioru iz filma Zadnja bitka (The Last Stand). Foto: IMDb

"V ta lik sem se vživel povsem brez težav. Odlično sem se počutil na snemanju, saj sem lahko ponovno igral, ustvarjal akcijo, uporabljal orožje in sam izvajal kaskaderske vložke," je priznal Arnold.

Četudi je zdaj upokojeni politik, ima kot igralec še vedno vse, kar je potrebno za snemanje svetovno znane uspešnice in izvajanje kaskaderskih trikov. "Ozavestiti moraš samo to, da si starejši in da se je filmska industrija spremenila. Za vlogo sem se moral pripravljati veliko več in veliko bolj intenzivno," je še razkril.

Glede intenzivnosti priprav pa je nato dodal: "Veliko več sem moral telovaditi. Opraviti sem moral bistveno več kondicijskih treningov, se pred začetkom snemanja dobro ogreti in se po koncu tudi raztezati. Ampak nič ne de, saj sem ugotovil, da je to edini recept za uspeh pri mojih letih."

Četudi se je postaral, je igralec napovedal, da igralstva še ne bo opustil. "Gledalci se bodo morali samo navaditi na starejšega, suhljatega in zgubanega Arnolda, ki ima še vedno veliko željo po akciji," je ob koncu intervjuja povedal Schwarzenegger.

