Schwarzenegger po incidentu luksuzno uro prodal na dobrodelni dražbi. Toliko je zanjo iztržil.

Bild je poročal še, da je hollywoodski zvezdnik med preiskavo ohranil mirno kri, na koncu pa se je nasmejan fotografiral s škatlo, v kateri je bila luksuzna ura, in listkom z zapisom "Za Avstrijo".

Slavnega igralca in nekdanjega guvernerja Kalifornije so v sredo na letališču v Münchnu pridržali cariniki, ker v nasprotju s pravili EU ob prihodu ni prijavil luksuznega blaga v vrednosti nad deset tisoč evri, poročata nemška tiskovna agencija dpa in britanski BBC.

Po poročanju lokalnih medijev je šlo za uro, ki jo je za avstrijsko-ameriškega zvezdnika posebej izdelalo podjetje Audemars Piguet. Izdelki tega švicarskega proizvajalca ur lahko dosegajo vrednost do več sto tisoč ameriških dolarjev.

Incident je bil "popolna komedija zmešnjav, polna napak, ki bi lahko bila zelo zabaven policijski film"

Schwarzenegger je bil pridržan skoraj tri ure, na koncu pa je plačal carinsko dajatev. Njegov tiskovni predstavnik je za nemški časnik Bild povedal, da je bil incident na letališču "popolna komedija zmešnjav, polna napak, ki bi lahko bila zelo zabaven policijski film".

Schwarzenegger je namreč uro prodal na dobrodelni dražbi, ki jo je igralčeva pobuda za boj proti podnebnim spremembam organizirala v avstrijskem Kitzbühelu. Izhodiščna cena je bila 50 tisoč evrov, končni znesek pa je dosegel 270 tisoč evrov.

