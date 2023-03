Princa Harryja povabili na kronanje, a ni jasno, ali bo prišel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kljub napetim odnosom med njim in kraljevo družino so princa Harryja povabili na kronanje njegovega očeta, britanskega kralja Karla III.

"Lahko potrdim, da je pred kratkim prejel elektronsko sporočilo v povezavi s kronanjem," je za nedeljsko izdajo britanskega časopisa The Times potrdil predstavnik princa Harryja, a ob tem skrivnostno dodal: "Odločitve, ali se bosta z ženo udeležila dogodka, za zdaj ne bomo razkrivali."

Kronanje Karla III. bo 6. maja, kar bo tudi dan, ko bo Archie, sin princa Harryja in Meghan Markle, dopolnil štiri leta.

Priprave na dogodek pa so zasenčile Harryjeve izjave o očetu, starejšem bratu Williamu in drugih članih kraljeve družine, ki jih je kritiziral tako v pred kratkim objavljeni biografiji kot v dokumentarcu na Netflixu ter različnih intervjujih in nastopih.

Organizatorji kronanja Karla III. pa imajo ob družinskih razprtijah tudi druge težave, med drugim z izborom glasbenikov, ki bodo nastopili na slavju. Vrsta slavnih britanskih glasbenikov, med njimi Adele, Harry Styles in Elton John, je namreč nastop na kronanju zavrnila.

