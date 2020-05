Mark Ruffalo v epski zgodbi o izdaji, žrtvovanju in odpuščanju

Serijo Vem, da je to res so premierno predvajali 11. maja ob 20. uri na programu HBO, prvo epizodo serije pa si že lahko ogledate tudi prek storitev HBO On Demand in HBO GO. | © 2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved.

Serijo Vem, da je to res so premierno predvajali 11. maja ob 20. uri na programu HBO, prvo epizodo serije pa si že lahko ogledate tudi prek storitev HBO On Demand in HBO GO. | © 2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved.

Nova miniserija v izvirni produkciji HBO Vem, da je to res temelji na istoimenski knjižni uspešnici avtorja Wallyja Lamba in spremlja vzporedni življenji bratov dvojčkov, oba glavna lika v tej epski družinski sagi pa je upodobil prejemnik emmyja in trikratni nominiranec za oskarja Mark Ruffalo.

Zgodba šestdelne dramske miniserije Vem, da je to res (I Know This Much Is True) je umeščena v ZDA v prejšnjem stoletju, glavna protagonista te epske pripovedi pa sta brata dvojčka Dominick in Thomas Birdsey (Mark Ruffalo).

Serija prikazuje Dominicka in Thomasa v različnih obdobjih njunih življenj – začne se v sedanjosti, ko se brata bližata srednjim letom, zgodbo pa dopolnjujejo Dominickovi spominski prebliski, v katerih se ta vrača v njuno mladost.

Mark Ruffalo je tudi eden od izvršnih producentov serije. | © 2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved. Zveneča imena tako za kamero kot pred njo

Napeta serija temelji na leta 1998 izdani istoimenski knjižni uspešnici avtorja Wallyja Lamba, vseh šest delov pa je po lastnem scenariju režiral Derek Cianfrance, priznan režiser in scenarist kritiško hvaljenih filmov Otožno valentinovo (2010) in Grehi očetov (2012).

Režiser Cianfrance in glavni igralec Ruffalo sta tudi izvršna producenta serije, igralsko zasedbo pa dopolnjujejo številna znana igralska imena.

Oskarjevka Melissa Leo igra Dominickovo in Thomasovo mamo, prejemnica emmyja Rosie O’Donnell je upodobila socialno delavko Liso Sheffer, nominiranka za oskarja in zlati globus Juliette Lewis se nam bo predstavila v vlogi Dominickove zaposlene, nominiranka za emmyja Kathryn Hahn pa v vlogi njegove nekdanje žene Desse Constantine.

Premiera serije Vem, da je to res: v ponedeljek, 11. maja, ob 20. uri na HBO. Prva epizoda je že na voljo tudi na HBO GO in HBO OD.

Nove epizode serije Vem, da je to res bodo na programu HBO predvajali vsak ponedeljek ob istem terminu, te pa bodo še isti dan na voljo tudi na HBO GO in HBO OD.

Napovednik serije Vem, da je to res:

