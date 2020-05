Oglejte si najbolj fine filmske in televizijske družine

Naša mala miss (Little Miss Sunshine, 2006)

Izzivalno drzna, a vseeno globoko človeška komedija predstavlja prikupno razglašeno družino, ki se s kamionom odpravi na lepotno tekmovanje predpubertetnikov. Film z zvezdniško igralsko zasedbo je prejel oskarja za najboljši izvirni scenarij in za najboljšega stranskega igralca (Alan Arkin). • V ponedeljek, 11. 5., ob 12.20 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Pri Addamsovih (The Addams Family, 2019)

Ekscentrična družina Addams se v svoji najnovejši celovečerni animirani pustolovščini preseli v dolgočasno predmestje in tam na novo določi pomen dobrososedskih odnosov. • V videoteki DKino si lahko ogledate obe različici filma – sinhronizirano in podnaslovljeno.

Instant družina (Instant Family, 2019)

Mark Wahlberg in Rose Byrne v hvaljeni družinski komediji o zakoncih, ki posvojita tri otroke. Jim bo uspelo preseči začetne težave in zaživeti kot družina? Režiser in soscenarist filma Sean Anders je navdih za zgodbo črpal iz svojega lastnega življenja. • V ponedeljek, 17. 12., ob 4.25 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Lepota po ameriško (American Beauty, 1999)

Ko Lester Burnham zapade v krizo srednjih let, se njegovo družinsko življenje v predmestju povsem postavi na glavo. Žena se spusti v razmerje s poslovnim tekmecem, uporniška hčerka se zagleda v tihega soseda, ki živi s tiranskim očetom, sam pa se zaljubi v zapeljivo hčerino prijateljico in zaradi nje popolnoma izgubi glavo. Trpka komična mojstrovina Sama Mendesa je prejela oskarje za najboljši film leta, režijo, izvirni scenarij, glavnega igralca (Kevin Spacey) in fotografijo. • V petek, 15. 5., ob 18.30 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Slovo (The Farewell, 2019)

Hvaljena komična drama o kitajsko-ameriški družini, ki se na zadnjem skupnem srečanju z obolelo babico odloči, da ji bo zamolčala novico o njeni skorajšnji smrti. Awkwafina je za vlogo svojeglave vnukinje prejela zlati globus za najboljšo igralko v komediji. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Nož v hrbet (Knives Out, 2019)

Zvezdniško obarvana komična kriminalka Riana Johnsona (Časovna zanka, Vojna zvezd: Poslednji Jedi) o detektivu (Daniel Craig), ki poskuša odkriti skrivnostnega morilca med sprtimi člani ekscentrične družine. • V videoteki DKino.

Družinski človek (The Family Man, 2000)

Komično-romantična drama o samskem milijonarju z Wall Streeta (Nicolas Cage), ki se zaradi čarovnije nekega jutra prebudi kot poročeni prodajalec z dvema otrokoma. Po nespodbudnem začetku ta vedno bolj verjame v svoje novo življenje in počasi spoznava, kaj vse je zamujal, ko je dajal prednost karieri in denarju. • V sredo, 20. 5., ob 13.40 na CineStar TV 1.

Temne sence (Dark Shadows, 2012)

Leta 1972 Barnabas (Johnny Depp) znova vstane od mrtvih in priskoči na pomoč obubožanim in necenjenim potomcem svoje družine. V vizualno razkošni vampirski komediji Tima Burtona igrajo še Michelle Pfeiffer, Eva Green, Helena Bonham Carter, Chloë Grace Moretz in Christopher Lee. • V videoteki DKino.

Neverjetni (The incredibles, 2004)

Ustvarjalci Pixarjevih animiranih mojstrovin Svet igrač, Pošasti iz omare in Iskanje malega Nema predstavljajo zgodbo o ameriški družini superjunakov, ki znova odkrivajo vir svojih moči drug v drugem. Prejemnik oskarjev za najboljši animiran celovečerec in najboljšo montažo zvoka. • Na HBO OD/GO.

Družina Fang (The Family Fang, 2015)

Odrasla brat in sestra (Jason Bateman in Nicole Kidman) se vrneta domov, da bi poiskala njuna domnevno izginula starša in svetovno znana starša (Christopher Walken in Maryann Plunkett). Igralec Bateman je to hvaljeno komično dramo tudi režiral in zanjo napisal scenarij. • V videoteki DKino.

Simpsonovi (The Simpsons)

Kultna animirana serija o dogodivščinah delavske družine in drugih prebivalcev mesteca Springfiled je TV-serija z najdaljšim stažem v zgodovini ZDA, saj jo snemajo že od leta 1989, revija Time pa jo je razglasila za najboljšo TV-serijo vseh časov. • Od ponedeljka do petka ob 19. uri in ob 19.30 na FOX.*

Sodobna družina (Modern Family)

Satirična humoristična serija v slogu lažnega dokumentarca spremlja nenavadne sorodstvene vezi razširjenega klana Pritchettovih. Priljubljena TV-uspešnica se je letos po enajstih sezonah poslovila z malih zaslonov, ustvarjalci pa so zanjo prejeli kar 22 emmyjev. • Vseh enajst sezon je na voljo na HBO OD/GO.

Napovednik filma Nož v hrbet:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet TV │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA CineStar TV 1 223 NE FOX 210 DA