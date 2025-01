Mladinska kriminalna drama, posneta po istoimenskem mladinskem romanu, v kateri se trije najstniki po napačno prejetem SMS-sporočilu podajo na iskanje zaklada, je namreč med prazničnimi dnevi presegla magično mejo za osvojitev prestižne nagrade. Do danes si je skupno film ogledalo 27.500 gledalcev, so sporočili iz Karantanija Cinemas.

Kaj je povedal producent filma Zoran Dževerdanović?

Na podelitvi priznanja zlata rola so bili prisotni glavni mladi igralci Ella Lapajne, Maks Kerševan in Svit Šturbej ter igralci Jurij Drevenšek, Tanja Ribič in Zala Djurić, producent Zoran Dževerdanović, kostumografija Barbara Drmota in avtor knjižne predloge Roman Kukovič.

Za producenta filma je to posebna prelomnica

"Zame osebno je to posebna prelomnica, saj sem prvič kot producent prejel zlato rolo. To vidim kot potrditev, da je film, ki smo ga s scenaristom, režiserjem in montažerjem Vincijem in ekipo ustvarili, odličen, prav tako pa je to dokaz, da slovensko občinstvo ceni slovensko produkcijo. Posebej bi se rad zahvalil mladim igralcem Elli, Maksu in Svitu, ki so s svojo energijo, svežino in iskrenostjo ponesli zgodbo do src slovenskega občinstva, ter seveda vsem izkušenim ustvarjalcem, ki so bili mladim navdih in podpora. Hvala tudi vsem partnerjem, ki so sodelovali pri promociji in distribuciji filma, saj je bila konkurenca na kinosporedih to jesen res močna," je pred podelitvijo zlate role povedal producent filma Zoran Dževerdanović.

Foto: Karantanija Cinemas

Izjava igralke Tanje Ribič:

Foto: Željko Stevanić

Izjava igralke Zale Djurić:

Mladinsko kriminalno dramo režiral pokojni Vinci

Mladinsko kriminalno dramo Tartinijev ključ je režiral pokojni Vinci Vogue Anžlovar, ki je napisal tudi scenarij po knjižni predlogi istoimenskega romana avtorja Romana Kukoviča, glasbena skupina LPS pa je za film posnela dva singla – Nekaj novega in Počakaj me. V glavnih vlogah igrajo Ella Lapajne, Svit Šturbej, Maks Kerševan, Nenad Nešo Tokalić, Goran Navojec, Jurij Drevenšek, Primož Pirnat, Janez Škof, Tanja Ribič Djurić, Zala Djurić, Bojan Trampuš, Filip Vidušin, Grega Čušin, Jadranka Djokić, Lana Šantelj in drugi.

To je bil za pokojnega režiserja Vinci Vogue Anžlovarja šesti celovečerni film. Pred tem je režiral filme Dedek gre na jug (2022), Vampir z Gorjancev (2008), Poker (2001), Oko za oko (1993) ter Babica gre na jug (1991).

Foto: Željko Stevanić @bladeprodukcija

O čem govori zgodba filma?

V Piranu se križajo poti treh otrok iz različnih socialnih okolij – domačinke Mario (Maks Kerševan), ki živi z babico, Roberta (Svit Šturbej) iz poletne kolonije, ki se v družini sooča z nasiljem, in premožne Barbare (Ella Lapajne), ki je na počitnicah z očetom in njegovo partnerko. Barbara prejme napačno poslano SMS-sporočilo, ta pa jih skozi niz ugank in dogodivščin, povezanih s srednjeveškimi skrivnostmi Pirana, vodi do zaklada, ki pa ga iščeta tudi zlikovca Grandemare (Goran Navojec) in Jofa (Jurij Drevenšek). Otroci se med pustolovščino zbližajo, preskočijo pa tudi ljubezenske iskrice.

Foto: Željko Stevanić

Napeta mladinska kriminalna drama Tartinijev ključ je posneta po istoimenskem mladinskem romanu Romana Kukoviča. Tega je Društvo Bralna značka Slovenije Zveze prijateljev mladine Slovenije uvrstilo v izbor leposlovnih knjig, primernih za učence v tretjem triletju osnovne šole.