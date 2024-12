Ustvarjalci filma bodo zlato rolo uradno prevzeli v začetku novega leta, so sporočili iz produkcijske hiše Blade Production, ob čemer so izrazili obžalovanje, da veselja ne morejo deliti z Anžlovarjem. "Tartinijev ključ, njegov zadnji mladinski pustolovski film s skrivnostnimi elementi, ki se močno naslanja na kulturno dediščino slovenskega prostora, je namreč navdušil gledalce vseh generacij," so poudarili.

Poglejte napovednik:

Uspeh, ki se ga razveseli vsakokrat

Po besedah producenta filma Zorana Dževerdanovića je 25 tisoč gledalcev slovenskega filma v kinih danes ob enormni tuji konkurenci velik uspeh, ki se ga razveseli vsakokrat. Ob vesti, da so presegli magično mejo ogledov v kinu, se je zahvalil avtorjem, ustvarjalcem, igralcem in partnerjem za njihov trud in predanost, ker je njihovo delo gledalce prepričalo za ogled filma, ter izrazil obžalovanje, da tega ne morejo deliti s scenaristom, režiserjem in montažerjem Anžlovarjem, "saj je ravno on vedno dal največ na mnenje in odziv občinstva".

Zgodba Tartinijevega ključa je umeščena v poletni Piran, kjer se križajo poti otrok iz različnih družbenih okolij. Trije otroci se lotijo ugank srednjeveškega mesta: domačin Mario (Maks Kerševan), ki živi z babico, Robert (Svit Šturbej) iz poletne kolonije, ki se v družini sooča z alkoholizmom ter nasiljem, in Barbara (Ella Lapajne), ki je v družinskem apartmaju na počitnicah z očetom in njegovo partnerko.

Junaki se spoznajo na Tartinijevem trgu, kjer se začne njihova skupna avantura. SMS-sporočilo, ki ga po nesreči prejme Barbara, jih vodi do prve uganke, ki ji sledi niz dogodivščin, povezanih s srednjeveškimi skrivnostmi Pirana. V filmu igra več priznanih igralcev, kot so Jurij Drevenšek, Primož Pirnat, Janez Škof, Tanja Ribič, Zala Djurić ter hrvaški igralec Goran Navojec. V filmu nastopa tudi glasbena skupina LPS.

Film je nastal v produkciji Zavoda Blade produkcija in koprodukciji RTV Slovenija ob pomoči Filmskega studia Viba film ter s finančno podporo Slovenskega filmskega centra.

