Harriet © 2019 Universal Pictures. All Rights Reserved.

ZDA │ 2019 │ 119 min. │ Zgodovinska biografska drama R: Kasi Lemmons│ I: Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr., Joe Alwyn, Janelle Monáe IMDb: 6,4/10 │ Rotten Tomatoes: 73 % │ Uporabniki Googla: 88 %

Film pripoveduje navdihujočo resnično zgodbo o ikonski ameriški borki za svobodo Harriet Tubman in njenem junaškem pobegu iz suženjstva.

S svojim pogumom, iznajdljivostjo in trdoživostjo je Harriet osvobodila na stotine sužnjev in spremenila potek zgodovine ter postala ena največjih junakinj v zgodovini ZDA.

"Jasen, linearen in včasih navidezno očiten je film Harriet bogat in razsvetljujoč portret – tako neomajen in neposreden kot naslovni lik sam." Ann Hornaday, Washington Post

"Gre za spodbudno in mogočno dramo, ki spoštuje tako zgodovinski zapis kot hrepenenja sodobnega občinstva." A.O. Scott, New York Times

"Kot da bi Tubmanova hodila med nami in topila leta med njenim življenjem in našimi." Stephanie Zacharek, TIME Magazine

"Majhna Erivo zajame odločnost in gorečnost majhne Tubmanove. In z osredotočanjem na nasilje, ki ga je družinam storilo suženjstvo, Lemmonsova doseže, da na novo občutimo njegovo grozodejstvo." Johanna Schneller, Globe and Mail

Napovednik filma Harriet: Zanimivosti: Cynthia Erivo je bila za upodobitev naslovne junakinje nominirana za oskarja, zlati globus in nagrado ameriškega igralskega ceha, skladba Stand Up (Vstanite) – to sta napisala Joshuah Brian Campbell in njena izvajalka Erivova –, pa je bila nominirana za oskarja in zlati globus za najboljšo filmsko pesem.

Harriet Tubman glavno junakinjo upodobila oskarjevka Viola Davis (Ograje), vendar projekt v tej obliki ni nikoli zaživel.

To je šele prvi celovečerec, ki so ga posneli o življenju Tubmanove.

Harriet Tubman je bila visoka 1,52 metra, Cynthia Erivo pa v višino meri samo 2,54 centimetra več.

Debre Martin Chase so projekt razvijali kar sedem let, Erivovi pa so glavno vlogo zaupali zaradi njenih impresivnih preteklih dosežkov.



Britanska pevka in igralka je za brodwayski muzikal Barva škrlata prejela tonyja, emmyja in grammyja, Harriet pa je šele njeni tretji celovečerec po kriminalnih trilerjih Vdove (2018) in Težave v motelu El Royale (2018).

