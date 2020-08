Morsko doživetje za popolno filmsko poletje

Na višku poletja vam predstavljamo žanrsko raznolike filme, ki se dogajajo na morski gladini oziroma pod njo in so primerni za različne generacije gledalcev – od Male morske deklice in Aquamana do razburljivih preživetvenih dram, kot sta Stiks in Vse je izgubljeno.

Iskanje pozabljive Dory (Finding Dory, 2016)

V težko pričakovanem nadaljevanju Pixarjeve animirane uspešnice Iskanje malega Nema spremljamo pustolovščino očarljive in pozabljive ribice Dory. Ta se nekega dne spomni, da ima vendarle družino, ki jo tam zunaj nekje išče … • V ponedeljek, 10. 8., ob 6. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Vse je izgubljeno (All is Lost, 2013)

Nekje daleč sredi Indijskega oceana se samotni jadralec nenadoma prebudi iz spanja. V njegovo jadrnico je trčil tavajoči ladijski zabojnik in voda hitro vdira v notranjost jadrnice. Vizualno osupljivo in minimalistično odisejado, v kateri skoraj ni dialogov, zaznamuje izjemen nastop Roberta Redforda. • V nedeljo, 9. 8., ob 22.15 na Planet.*

Aquaman (2018)

Dih jemajoča akcijska domišljijska pustolovščina o izvoru DC-jevega superjunaka Aquamana z Jasonom Momoo v vlogi naslovnega junaka, ki poskuša preprečiti vojno med kopenskim in podvodnim svetom ter zasesti prestol Atlantide. • V petek, 7. 8., ob 20.45 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Mala morska deklica 3 (The Little Mermaid: Ariel'S Beginning, 2008)

Nadaljevanje ene od najbolj priljubljenih Disneyjevih animiranih zgodb nam pojasni, kako se je vse skupaj sploh začelo, glasbena pustolovščina pa bo poskrbela za mnoga presenečenja, dih jemajočo animacijo in sijajno glasbeno spremljavo. • V petek, 14. 8., ob 12.20 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Gospodar in bojevnik (Master and Commander: The Far Side of the World, 2003)

Ko ladjo slavnega vojnega kapitana britanske mornarice Luckyja Jacka Aubreyja (Russell Crowe) nepričakovano napade močnejši sovražnik, ga mora ta izslediti in uničiti. Spektakularna pustolovščina Petra Weira temelji na knjigi Patricka O'Briana.• V nedeljo, 2. 8., ob 8.50 na FOX Movies.*

Velika modrina (Le Grand Bleu, 1988)

Tekmovalnost dveh potapljačev na dah se stopnjuje v nevarno in samoljubno tekmovanje, njun odnos pa še dodatno zaplete lepa Američanka Johanna. Kultni film Luca Bessona o potapljanju, prijateljstvu in ljubezni odlikujejo odlična igra, izjemna glasbena podlaga Érica Serre in prelepi posnetki morskih globin. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Pirati s Karibov: Prekletstvo črnega bisera (2003)

Barvita akcijska pustolovščina, postavljena v 17. stoletje, v čas, ko so v Karibskem morju kraljevali lopovski pirati. Film poleg odlične scenografije odlikujejo tudi izvrstni posebni učinki, s pomočjo katerih se pred našimi očmi odvija srhljiva preobrazba piratov v žive okostnjake. V glavnih vlogah pa se izkažejo Johnny Depp, Orlando Bloom in Keira Knightley. • V sredo, 5. 8., ob 21. uri na FOX Movies.*

Pirati s Karibov: Mrtvečeva skrinja (2006)

Pirat Jack Sparrow se je znova prisiljen spopasti z nadnaravnimi silami, tokrat v obliki zloveščega Davyja Jonesa (Bill Nighy), ki poveljuje legendarni ladji duhov Leteči Holandec. Seveda Jack lahko tudi to pot računa na pomoč zvestih prijateljev Willa in Elizabeth in lahko se začne najbolj divja gusarska avantura. • V četrtek, 6. 8., ob 21. uri na FOX Movies.*

Pirati s Karibov: Na robu sveta (2007)

Čudaškega gusarskega kapitana Jacka Sparrowa smo nazadnje videli v grlu srhljive morske pošasti. Da bi ga našla, se njegova prijatelja Will in Elizabeth obrneta na nekdanjega sovražnika kapitana Barbossa (Geoffrey Rush). • V petek, 7. 8., ob 21. uri na FOX Movies.*

Amistad (1997)

Poletje 1839, nevihtna noč ob obali Kube. 53 afriških jetnikov pod vodstvom Cinqueja zavzame špansko ladjo Amistad. Ti si želijo vrniti domov, a pristanejo v ZDA, kjer jih obtožijo umora in piratstva. Za njihovo svobodo se borita bivši ameriški predsednik John Quincy Adams in mladi odvetnik Roger Baldwin, nasprotuje pa ji aktualni predsednik Martin Van Buren. Film Stevena Speielberga je bil nominiran za štiri oskarje. • V videoteki DKino.

Stiks (Styx, 2018)

Alegorična eksistencialna drama o boju za preživetje sredi oceana otipljivo predstavi kruto izkušnjo begunca, ki ni več gospodar svoje usode. Film je na 29. Liffu prejel nagrado FIPRESCI. • V torek, 4. 8., ob 6. uri na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Hitrost 2 (Speed 2: Cruise Control, 1997)

Annie Porter (Sandra Bullock) je zaljubljena v umirjenega policista Alexa (Jason Patric), za katerega misli, da preganja običajne tatove. Še sanja se ji ne, da je Alex član elitne policijske enote, ki lovi najbolj nevarne kriminalce. Ko Annie naposled odkrije resnico, se ji Alex odkupi z romantičnim križarjenjem po Karibih. • V petek, 7. 8., ob 8.45 na FOX Movies.*

