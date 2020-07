Komično potovanje regionalnih zvezd omrežja YouTube

Film Greš? Grem! si že lahko ogledate na storitvi videa na zahtevo HBO GO, na programu HBO pa ga bodo premierno predvajali v četrtek, 16. julija, ob 20. uri. | © 2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved.

Film Greš? Grem! si že lahko ogledate na storitvi videa na zahtevo HBO GO, na programu HBO pa ga bodo premierno predvajali v četrtek, 16. julija, ob 20. uri. | © 2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved.

V komediji Greš? Grem! se regionalni vplivneži in vplivnice podajo na potovanje iz Zagreba v Istanbul z namenom, da bi preboleli nekdanje in našli nove ljubezni ter sodelovali v igričarskem obračunu, slovenske barve v filmu pa zastopa YouTuberka Kaja Kočevar – Kaya Solo.

Film Greš? Grem! (Ideš? Idem!) je po scenariju Nikoline Bogdanović režiral hrvaški režiser Ljubo Zdjelarević, v njegovem celovečernem prvencu pa igrajo številne zvezde omrežij YouTube in Instagram iz regije.

Med njimi so Slovenka Kaja Kočevar – Kaya Solo, hrvaške zvezde Vid Juračić, Veronika Rosandić, Fran Lauš in Nika Ilčić, srbska zvezdnika Bogdan Ilić – Baka Prase in Nenad Krstić – Tony TCTN ter Amel Družanović – Meca Cazin iz Bosne in Hercegovine.

Divja pustolovščina pisane mednarodne druščine

Da bi pozdravila svoje strto srce, se Veronika odpravi na potovanje v Istanbul, ki ga je sicer načrtovala s svojim nekdanjim fantom Franom. Na pot jo povabi prijateljica Kaja, njun prijatelj iz otroštva Vid pa ukrade dedkov star kombi, ki jih popelje na razburljiv izlet prek Srbije in Bolgarije do Turčije.

V filmu Greš? Grem! je eno od glavnih vlog odigrala slovenska zvezdnica omrežja YouTube Kaja Kočevar – Kaya Solo (na fotografiji levo). | © 2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved.

Na poti se trojici pridruži navdušenec nad igrami Baka Prase, ki ga v Istanbul vleče ideja o tem, da bi v živo premagal svojega virtualnega nasprotnika, turškega prvaka Merta Efeeja, s seboj pa pripelje tudi svoje popolno nasprotje – umirjenega, tihega in vase zaprtega Tonija.

Ko prispejo v Turčijo, ekipa sproščeno uživa v prvih vtisih čudovitega Istanbula, nato pa spoznajo, da njihov kombi nezadržno drsi v Bospor …

Film Greš? Grem! si že lahko ogledate na storitvi videa na zahtevo HBO GO, na programu HBO pa ga bodo premierno predvajali v četrtek, 16. julija, ob 20. uri.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Napovednik filma Greš? Grem!:

Programska opcija HBO na televiziji Telekoma Slovenije Programska opcija HBO vam ponuja pet kakovostnih filmskih programov (HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax in Cinemax2), ki so dostopni tudi v visoki ločljivosti (HD). Poleg petih programov sta brezplačno na voljo tudi spletna videoteka HBO GO in klasična televizijska videoteka HBO On Demand, kjer si lahko vse vsebine ogledate brez dodatnega plačila. HBO in Cinemax v vaše domove prinašata največje filmske uspešnice, nagrajevane serije iz izvirne produkcije, filmske klasike, festivalske filme, evropske in svetovne filme, prenose posebnih dogodkov in največje zvezde.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: HBO/HBO HD 6 in 201/202 HBO 2/HBO 2 HD 204/205 HBO 3/HBO 3 HD 206/207 HBO On Demand 203 HBO GO 240 Cinemax/Cinemax HD 208/234 Cinemax 2/Cinemax 2 HD 209/235