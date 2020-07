To je najodmevnejša skandinavska serija leta

Videoteka Pickbox NOW

Zanimiva, napeta in kompleksna norveška serija Lov na čarovnice se osredotoča na korupcijo, pokvarjene odvetnike in vztrajnost pri iskanju pravice.

V videoteko Pickbox NOW na televiziji Telekoma Slovenija je prispela nova norveška kriminalistična serija Lov na čarovnice (Heksejakt/Witch Hunt).

To so navdahnili resnični dogodki, zgodba, v središču katere je odločna ženska, pa obravnava velike psihološke, osebne in politične posledice boja proti veliki korporaciji.

Za kaj gre?

Ida Waage (Ingrid Bolsø Berdal), glavna računovodkinja v vplivni odvetniški pisarni, nekega dne opazi sumljiv račun, ki je povezan z operacijo pranja denarja najpomembnejše stranke podjetja, v katerem je zaposlena – Peera Eggena (Mads Ousdal).

Ko o tem obvesti izvršni odbor, osupla spozna, da vsi gledajo proč in jo poskušajo diskreditirati z lažnimi obtožbami.

Zgodba serije Lov na čarovnice obravnava različne vidike korupcije.

Čeprav sta njena služba in kredibilnost ogroženi, Ida še naprej išče pravico in obvesti policijo. Glavni preiskovalec Eirik (Fridtjov Såheim) odkrije še večji škandal, ki vključuje sumljive transakcije med Eggenom in možem norveške pravosodne ministrice.

Ko novinarka Aida Salim (Sara Khorami) ta odkrijta objavi, se ji Idino odvetniško podjetje maščuje s podtikanjem zlonamernih zgodb, da bi ji uničili kariero.

Vse se začne s sumljivim računom, ki ga odkrije računovodkinja Ida Waage (Ingrid Bolsø Berdal). Ida spozna, da je sebe in vse, ki jih ima rada, spravila v veliko nevarnost.

Zakaj priporočamo ogled?

Zgodbo so navdahnili resnični dogodki, kritiki pa so Lov na čarovnice označili za "najpomembnejšo skandinavsko serijo leta 2020".

Z igro moči in korupcije v središču je Lov na čarovnice zgodba o tem, kako lahko ena sama akcija sproži vrsto škandalov na državni ravni s posledicami, ki sežejo globoko v pore družbe.

Prvo sezono serije Lov na čarovnice si lahko premierno ogledate v videoteki Pickbox NOW na televiziji Telekoma Slovenije.

Napovednik serije Lov na čarovnice: