Dvakratni oskarjevec, ki je reševal vojaka Ryana

Ženska liga (A League of Their Own, 1992)

Sestri iz mesteca v Oregonu se med 2. svetovno vojno pridružita prvi ameriški profesionalni ženski bejzbolski ligi. Hanks je upodobil njihovega trenerja, zvezdniško igralsko zasedbo filma pa dopolnjujejo Geena Davis, Rosie O'Donnell in Madonna. • V ponedeljek, 6. 7., ob 12.50 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Filadelfija (Philadelphia, 1993)

Drama o geju (Hanks), ki ga odpustijo iz odvetniškega podjetja po tem, ko se razve, da je okužen z virusom HIV. Odloči se, da bo zadoščenje poiskal na sodišču, v sodnem boju pa mu pomaga homofobni odvetnik (Denzel Washington). Oskar za najboljšega igralca in najboljšo izvirno filmsko pesem (Bruce Springsteen za Streets of Philadelphia). • V nedeljo, 5. 7., ob 18.25 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Forrest Gump (1994)

V filmu spremljamo izmišljeno življenjsko zgodbo podpovprečno inteligentnega, a svojim načelom zvestega in prikupnega moža iz Alabame (Hanks), ki je udeležen v številne prelomne dogodke druge polovice 20. stoletja. Prejemnik šestih oskarjev, ob najpomembnejšem tudi za režijo (Robert Zemeckis) in glavnega igralca. • V soboto, 11. 7., ob 17.35 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Reševanje vojaka Ryana (Saving Private Ryan, 1998)

Vojna drama Stevena Spielberga se začne z invazijo zaveznikov 6. junija 1944, na dan D. Toda stotnika Johna Millerja (Hanks) najtežja naloga še čaka, saj dobi ukaz, naj pošlje svoj vod za sovražnikovo črto in reši enega samega vojaka – desetnika Jamesa Ryana (Matt Damon). Film je prejel pet oskarjev, med njimi tudi tistega za najboljšo režijo. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Brodolom (Cast Away, 2000)

Sistemski inženir podjetja FedEx po strmoglavljenju letala obtiči na samotnem otoku. Novo sodelovanje z Zemeckisom je Hanksu prineslo tudi novo nominacijo za oskarja. • V soboto, 4. 7., ob 9.45 na Kanal A.*

Ujemi me, če me moreš (Catch Me If You Can, 2002)

Prekaljeni agent FBI (Hanks) neumorno lovi izmuzljivega Franka W. Abagnala mlajšega (Leonardo DiCaprio). Ta je ponaredil za več milijonov dolarjev čekov, medtem ko se je uradno izdajal za pilota, zdravnika, pravnika in še marsikoga. Spielbergov film temelji na resničnih dogodkih. • V videoteki DKino.

Morilci stare gospe (Ladykillers, 2004)

Joel in Ethan Coen predstavljata predelavo istoimenskega britanskega filma iz leta 1955. V njej je Hanks upodobil jezičnega profesorja in vodjo tolpe, ki najame sobo v hiši gospe, da bi oropal sosednjo igralnico. • V soboto, 4. 7., ob 3.50 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Da Vincijeva šifra (The Da Vinci Code, 2006)

Strokovnjaka za versko simboliko, profesorja Roberta Langdona (Hanks), pokličejo v muzej Louvre, v katerem so umorili kuratorja, ki je za seboj pustil skrivnostno sled simbolov in namigov. To je prvi del izjemno uspešne trilogije, ki jo je po romanih Roberta Langdona režiral Ron Howard. • V soboto, 4. 7., ob 8. uri na FOX Movies.*

Angeli in demoni (Angels & Demons, 2009)

Robert Langdon se po grozljivem umoru nekega priznanega fizika loti preiskave o ukradenem viru energije, skritem pod Vatikanom, ter starodavni skrivni bratovščini, ki se je odločila za vsako ceno uničiti to mesto. • V nedeljo, 5. 7., ob 6.45 na FOX Movies.*

Atlas oblakov (Cloud Atlas, 2012)

Zvezdniška igralska zasedba v znanstvenofantastičnem epu ustvarjalcev trilogije Matrica, ki preskakuje med stoletji, celinami in žanri, da bi prikazal, kako posledice naših dejanj odmevajo skozi čas. • V videoteki DKino.

Kapitan Phillips (Captain Phillips, 2013)

Resnična zgodba o kapitanu ameriške ladje, ki so jo leta 2009 ugrabili somalijski pirati. Za šest oskarjev nominiran film Paula Greengrassa se osredotoča na odnos med ladijskim poveljnikom Richardom Phillipsom (Hanks) in njegovim ugrabiteljem Museo (Barkhad Abdi). • V videoteki DKino.

Inferno (2016)

Profesor Langdon se prebudi v firenški bolnišnici z amnezijo in presenečen ugotovi, da ga iščejo tako predstavniki oblasti kot neznani morilci. Kmalu spozna, da se je znašel v skrivnostnem labirintu ugank, ki ga je nekdo ustvaril posebej zanj. • V videoteki DKino.

Čudež na reki Hudson (Sully, 2016)

Oskarjevec Clint Eastwood predstavlja resnično zgodbo pilota (Hanks), ki je po okvari motorjev leta 2009 zaslovel s herojskim pristankom na reki Hudson sredi New Yorka, poznejša preiskava nesreče pa je skoraj uničila njegov ugled in kariero. • V videoteki DKino.

Zamolčani dokumenti (The Post, 2017)

Vznemirljiva in napeta biografska drama Stevena Spielberga razkriva ozadje objave zaupnih dokumentov o vietnamski vojni leta 1971. Hanks v njej igra urednika Washington Posta Bena Bradleeja, založnico časopisa Kay Graham pa je upodobila trikratna oskarjevka Meryl Streep. • V videoteki DKino.

Svet igrač 4 (Toy Story 4, 2019)

Tom Hanks je v najnovejšem, z oskarjem nagrajenem delu Pixarjeve animirane franšize že četrtič posodil glas kavboju Woodyju. Ta tokrat pristane na nepričakovani avanturi, ki vključuje ponovno druženje z njegovo že davno izgubljeno prijateljico Be Peep. • V nedeljo, 5. 7., ob 10.45 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Čudovit dan v soseski (A Beautiful Day in the Neighborhood, 2019)

Biografska drama o prijateljstvu med novinarjem revije Esquire Lloydom Voglom in ameriško TV-ikono Fredom Rogersom. Hanks je bil za vlogo drugega nominiran za oskarja, zlati globus in bafto. • V videoteki DKino.

Napovednik filma Forrest Gump:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA Kanal A 8 │ 15 (HD) DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA