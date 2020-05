Pretresljiva resnica o smrtonosnem požaru v romunskem nočnem klubu

Premiera dokumentarca Klub Colectiv bo v četrtek, 4. junija, ob 21.45, na programu HBO, film pa bo še isti dan na voljo tudi na storitvah HBO GO in HBO OD. | © 2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved.

HBO Europe predstavlja večkrat nagrajeni romunski dokumentarec Klub Colectiv (Collective). Ta nam bo pojasnil dogodke, ki so se zgodili po požaru v klubu Colectiv v Bukarešti leta 2015, in predstavil raziskovalne novinarje, ki so odkrili veliko prevaro v romunskem zdravstvenem sistemu.

Leta 2015 je požar v nočnem klubu Colectiv v Bukarešti terjal 27 življenj, 180 ljudi pa je bilo ranjenih. Kmalu zatem je v bolnišnicah več ljudi umrlo zaradi opeklin, ki praviloma ne bi smele biti smrtonosne.

Sloviti filmski spletni portal IndieWire je dokumentarec Klub Colectiv razglasil za "enega od najboljših filmov o novinarstvu". | © 2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved. Neki zdravnik je preiskovalnim novinarjem razkril srhljivo resnico o skorumpiranem romunskem zdravstvenem sistemu, novoimenovani minister za zdravje pa je javnosti odkrito predstavil svoja prizadevanja za reformo "pokvarjenega" sistema in številne ovire, s katerimi se je srečeval.

Dokumentarec Klub Colectiv (Collective) spremlja pričevanja novinarjev, zdravstvenih delavcev, opečenih žrtev nesreče in državnih uslužbencev ter prinaša pristen in surov pogled na dosežke preiskovalnega novinarstva v njegovi najboljši obliki.

"Mojstrovina o moči, korupciji in lažeh"

Film, ki ga je režiral prejemnik mednarodnega emmyja Alexander Nanau, je svetovno premiero doživel na mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah leta 2019, nato pa so ga predvajali še na filmskem festivalu v Torontu.

Na filmskem festivalu v Zürichu je Klub Colectiv osvojil nagrado za najboljši mednarodni dokumentarni film. To je tudi edini dokumentarec, ki so ga letos predvajali na filmskem festivalu Sundance, in sicer v selekciji Spotlight.

Revija Rolling Stone je film poimenovala kot "mojstrovino o moči, korupciji in lažeh", filmski spletni portal IndieWire pa je Klub Colectiv razglasil za "enega od najboljših filmov o novinarstvu".

Premiera dokumentarca Klub Colectiv: v četrtek, 4. junija, ob 21.45 na HBO. Film bo še isti dan na voljo tudi na storitvah HBO GO in HBO OD.

Napovednik dokumentarca Klub Colectiv:

