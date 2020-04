Za dve bafti nominiran dokumentarec o življenju in karieri slovitega britanskega modnega oblikovalca Alexandra McQueena – od njegovih krojaških začetkov in lansiranja lastne istoimenske kolekcije do njegove prezgodnje smrti.

ZDA │ 2018 │ 106 min. │ Biografski dokumentarec R: Ian Bonhôte│ N: Alexander McQueen, Kate Moss, Joseph Bennett, Tom Ford IMDb: 7,8/10 │ Rotten Tomatoes: 99 % │ Metacritic: 84

Hvaljen celovečerni dokumentarec Ian Bonhôte predstavlja pristen poklon Alexandru McQueenu in naslika vznemirljiv portret tega slovitega modnega vizionarja.

Skozi arhivsko gradivo, ekskluzivne intervjuje z njegovimi najbližjimi in posnetke spektakularnih modnih revij odkrivamo neprimerljiv ustvarjalni talent in edinstveno umetniško vizijo briljantnega oblikovalca.

"McQueen je strašljiva zgodba o ekstravagantnem talentu in neizogibni zasebni žalosti, narejena z izvrstnim rokodelstvom, vrednim svojega subjekta. … ta odličen dokumentarec prinaša spektakularno, čustveno težko izkušnjo, ki naslika popolnoma dimenzionalen portret kompleksnega umetnika." David Rooney, The Hollywood Reporter

"Razlika med McQueenom in standardnim dokumentarcem o mučenem geniju je v vrsti umetnika, kakršen je McQueen bil – za (včasih požigajočimi, včasih infantilnimi) provokacijami v njegovih dizajnih je bila jasna človečnost, njegova oblačila so bila nefiltrirani izrazi njegovih čustev in idej." Kyle Turner, The Village Voice

Film, ki ga je Peter Ettedgui režiral skupaj s scenaristom Petrom Ettedguiem, je bil nominiran za bafto za najboljši britanski film in najboljši dokumentarec.

Alexander McQueen je bil med letoma 1996 in 2001 glavni modni oblikovalec pri blagovni znamki Givenchy, leta 1992 pa je ustanovil tudi lastno blagovno znamko.

Za svoje modne dosežke si je prislužil štiri nagrade britanskega oblikovalca leta (1996, 1997, 2001 in 2003) ter nagrado CFDA za mednarodnega modnega oblikovalca leta 2003.



Za svoje modne dosežke si je prislužil štiri nagrade britanskega oblikovalca leta (1996, 1997, 2001 in 2003) ter nagrado CFDA za mednarodnega modnega oblikovalca leta 2003.

Kate Moss, Sarah Jessica Parker, Victoria Beckham, Rihanna, Lady Gaga, Katie Holmes, Cate Blanchett, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz, Kate Bosworth, Aimee Mullins, Patsy Kensit, Kate Middleton, Mihail Gorbačov in valižanski princ Charles.

, , , , , , , , , , , , , , in valižanski . McQueen je umrl 11. februarja 2010 pri štiridesetih, življenje pa si je vzel na dan, ko naj bi pokopali njegovo za rakom umrlo mater.

