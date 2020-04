Cukrček (Honey Boy)

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Honey Boy © 2019 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.

Pri kritikih pohvaljena biografska drama ohlapno temelji na življenjskih izkušnjah zvezdnika franšize Transformerji Shie LaBeoufa in spremlja odraščanje mladega igralca ter njegov težaven odnos z očetom alkoholikom.

ZDA │ 2019 │ 90 min. │ Drama R: Alma Har'el│ I: Shia LaBeouf, Lucas Hedges, Laura San Giacomo, Byron Bowers IMDb: 7,4/10 │ Rotten Tomatoes: 94 % │ Uporabniki Googla: 92 %

Dvanajstletni igralec Otis Lort in njegov nasilni oče, ozdravljeni alkoholik James, prebivata v zanikrnem motelu na obrobju Los Angelesa, ko dobi deček prvo veliko vlogo v TV-seriji.

Otis izpolni očetove ambicije in odraste v filmskega zvezdnika, toda leta psihičnih in fizičnih zlorab pustijo na njem globoke duševne rane in mladenič pristane v kliniki za odvajanje od alkohola.

"Cukrček je več kot LaBeoufov film okrevanja. To je pojasnitev. To je del njegovega 12-stopenjskega procesa. To je katarzična sprostitev jeze." G. Allen Johnson, San Francisco Chronicle

"V tem intenzivnem, vznemirjajočem, skromno zmagoslavnem portretu mladega umetnika nam LaBeouf ne prikaže samo tega, kako je odraščal, ampak tudi to, koliko ga je to stalo." Ann Hornaday, Washington Post

Napovednik filma Cukrček: Zanimivosti: Ko so Shio LaBeoufa julija 2017 v ameriški zvezni državi Georgia aretirali zaradi opijanja v javnosti, je sodnik odredil, da se mora igralec udeležiti 10-tedenskega programa rehabilitacije. Tam je LaBeouf odkril, da trpi za posttravmatsko stresno motnjo, in začel pisati scenarij za Cukrčka.

julija 2017 v ameriški zvezni državi Georgia aretirali zaradi opijanja v javnosti, je sodnik odredil, da se mora igralec udeležiti 10-tedenskega programa rehabilitacije. Tam je LaBeouf odkril, da trpi za posttravmatsko stresno motnjo, in začel pisati scenarij za Cukrčka. Mel Gibson . Gibson je sicer vlogo že pred tem zavrnil, je pa oskarjevec podprl LaBeoufa in njegov projekt.

. Gibson je sicer vlogo že pred tem zavrnil, je pa oskarjevec podprl LaBeoufa in njegov projekt. Film so začeli snemati dva tedna po tem, ko je LaBeouf prišel iz rehabilitacije, posneli pa so ga v samo 19 dneh.

Cukrčka so premierno prikazali na festivalu neodvisnega filma Sundance, po projekciji pa ga je občinstvo nagradilo s stoječimi ovacijami.

Shia LaBeouf in Lucas Hedges igrata v filmu očeta in sina, čeprav je prvi samo deset let starejši od drugega.

