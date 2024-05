37-letni igralec, ki se redko pojavlja v javnosti, je bil na rdeči preprogi oblečen v črn smoking, videz pa dopolnil s svetlo pobarvanimi lasmi in daljšo brado. V filmu Megalopolis, ki ga je napisal in režiral Francis Ford Coppola, nastopa v vlogi Clodia Pulcherja, v filmu pa igrajo tudi Adam Driver, Aubrey Plaza, Grace VanderWaal in Jon Voight.

Pred štirimi leti podelil oskarja

Shia LaBeouf se je na rdeči preprogi v Cannesu pojavil po štirih letih premora. Nazadnje so ga v objektiv ujeli februarja 2020, ko je podelil oskarja za najboljši akcijski kratki film.

Vloga v filmu Megalopolis je njegova prva po letu 2020, ko ga je njegovo nekdanje dekle, pevka in plesalka FKA twigs, obtožilo spolnega napada in neusmiljene zlorabe. 36-letnica je trdila, da jo je igralec pretepel. LaBeouf je zatem poiskal psihiatrično pomoč in si vzel premor od igranja. Leta 2022 je spregovoril o trditvah, da ga je režiserka Olivia Wilde po obtožbah o nasilju odpustila iz filma Ne skrbi, draga (Don't Worry Darling), katerega produkcija se je začela oktobra 2020.

Kot je poročal Variety, je zanikal, da so ga odpustili, in trdil, da je snemanje opustil sam zaradi pomanjkanja časa za vaje. Wildova je medtem trdila, da so igralca odpustili, ker med snemanjem ni dajal občutka varnosti in zaupanja.

Nekaj mesecev kasneje, novembra 2022, so LaBeoufa opazili na snemanju filma Megalopolis v Atlanti.

Shia LaBeouf na premieri filma Megalopolis v Cannesu Foto: Reuters

