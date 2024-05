Na 77. mednarodnem filmskem festivalu v francoskem Cannesu, ki bo od 14. do 25. maja, se je v uradni tekmovalni program uvrstila tudi slovenska manjšinska koprodukcija Mož, ki ni mogel molčati režiserja in scenarista Nebojše Slijepčevića. Prijavljenih je bilo več tisoč kratkih filmov, v uradni uradni tekmovalni program pa se jih je uvrstilo 11.

Film je nastal pod okriljem hrvaške producentske hiše Antitalent, producenta sta Katarina Prpić in Danijel Pek. Koproducenti so Noelle Levenez (Les Films Norfolk, Francija), Katya Trichkova (Contrast Films, Bolgarija) in Boštjan Virc (Studio Virc, Slovenija), so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).

Slovenski producent Virc je povedal, da je zgodba, ki jo prinaša film, izjemno pomembna tudi za današnji čas, saj pripoveduje o moralni dilemi velike večine ljudi, ki zaradi strahu gledajo stran. "Festival v Cannesu je največji in najpomembnejši svetovni filmski festival, njegov glavni tekmovalni program pa sveti gral in ambicija vsakega filmarja," je dejal.

V glavnih vlogi nastopa hrvaški zvezdnik Goran Bogdan, ob njemu pa še Alexis Manenti, Dragan Mićanović, Silvio Mumelaš, Lara Nekić, Priska Ugrina, Dušan Gojić, Nebojša Pop Tasić, Mijo Pavelko, Martin Kuhar, Jakov Zovko in Robert Ugrina.

Francoskega igralca Alexisa Manentija smo pred kratkim lahko videli v vlogi zdravnika v filma Varuhi formule, slovenski igralski prispevek pa predstavlja vsestranski umetnik Nebojša Pop Tasić, ki od leta 1992 živi in dela v Sloveniji.

Mož, ki ni mogel molčati je nastal po resničnih dogodkih, leto dogajanje je 1993 v Bosni in Hercegovini. Potniški vlak se ustavi, napadle so ga srbske paravojaške sile. Ko se vojaki spravijo na nedolžne civiliste, se jim le eden od 500 potnikov upa zoperstaviti. Plačal bo z življenjem.

Direktor fotografije Gregor Božič je ob pomembni uvrstitvi filma v konkurenco za zlato palmo povedal, da je bilo delo filmu "izjemno premišljeno, od začetne ideje, do realizacije in distribucije, vse je bilo natančno in spretno odmerjeno".

Nebojša Slijepčević (1973) je diplomiral iz filmske režije na Akademiji dramskih umetnosti v Zagrebu. Režiral je dva uspešna celovečerna dokumentarna filma: Gangster te ljubi (2013) in Srbenka (2018) ter številne kratke dokumentarne in igrane filme, prikazane na najpomembnejših svetovnih festivalih dokumentarnega filma, kjer so prejeli več kot 40 nagrad. Štirikrat je bil nagrajen na Sarajevskem filmskem festivalu, dvakrat na ZagrebDoxu, omeniti pa velja nagrado Doc Alliance Selection Award in vstop v ožji izbor za Evropsko filmsko nagrado s filmom Srbenka.

Pomemben del festivala v Cannesu je tudi filmska tržnica, na kateri SFC predstavlja novosti nacionalne kinematografije.

Letos bosta v sklopu tržnice projekciji dveh filmov. Na zaprti projekciji pred svetovno premiero junija na filmskem festivalu Tribeca v New Yorku, se bo selektorjem evropskih festivalov in distributerjem, predstavil celovečerni igrani film Odrešitev za začetnike režiserke Sonje Prosenc, ki je nastal v produkciji Monoo.

Italijanski prodajni agent Illmatic Film Group pa bo na projekciji za akreditirane na filmski tržnici iskal kupce za celovečerni dokumentarni film Cent'anni režiserke Maje Doroteje Prelog, ki je imel svetovno premiero januarja na tržaškem filmskem festivalu. Film je nastal v produkciji Cvinger film.

Vsi filmi so nastali s podporo Slovenskega filmskega centra, ki se tudi letos predstavlja v fizičnem paviljonu v sklopu SEE paviljona. Izšel je tudi tiskani katalog, ki bo zbrani filmski javnosti predstavil slovenske celovečerne in kratke filme, ki prihajajo na ogled.