V Beogradu začetek 10. Dnevov slovenskega filma

Umetniški direktor Dnevov slovenskega filma (DSF) Dragomir Zupanc je spomnil na začetke pred desetletjem, ko so se člani Društva Slovencev Sava v Beogradu odločili, da pričnejo z DSF. K organizaciji dnevov jih je spodbudila predstavitev slovenskega filma v Jugoslovanski kinoteki v organizaciji Slovenskega filmskega centra. Že od prve izdaje so spremljali Festival slovenskega filma v Portorožu, spoznavali avtorje in izbirali filme za beograjsko revijo.

Doslej so na Dnevih slovenskega filma prikazali približno 150 celovečernih ter kratkih igranih in dokumentarnih filmov, gostovalo je več kot 50 avtorjev in filmskih delavcev. Zvrstilo se je več deset okroglih miz, pogovorov in delavnic ter retrospektiv pomembnih slovenskih cineastov.

V jubilejno izdajo tako po besedah umetniškega direktorja vstopajo z uglednim fundusom, iz katerih so selektorji izbrali filme za letošnjo izdajo. Jubilej pa bo tudi priložnost za ponovno srečanje z avtorji ter pogovor o zgodovini in razponu sodobne slovenske kinematografije s slovenskimi in srbskimi filmskimi kritiki, je še zapisal.

Režiserka in scenaristka Maja Weiss v svojem najnovejšem dokumentarnem filmu predstavlja ganljive zgodbe štirih slovenskih otrok, ki so bili del nacističnega rasnega eksperimenta v času druge svetovne vojne. Film je nastal v sodelovanju s soscenaristko Natašo Konc Lorenzutti, avtorico romanov Beseda, ki je nimam (2021) in Senca brez človeka (2023), ki sta tematsko povezana s filmom in ga tudi dopolnjujeta.

Pred srbsko premiero dokumentarnega filma Maje Weiss bo na ogled kratki dokumentarni film Ita Rina - diva iz Divače srbskega režiserja in soustvarjalca DSF Vladimirja Šojata, v katerem prikaže hišo Ite Rine v Beogradu, v kateri je živela, potem ko je holywoodsko kariero žrtvovala zaradi beograjske ljubezni.

Med filmi, ki jih bodo prikazali na letošnji izdaji, so še digitalno restavrirana inačica filma Ples v dežju Boštjana Hladnika, Zgodbe iz kostanjevih gozdov Gregorja Božiča, Stekle lisice Borisa Jurjaševića, Glasba je časovna umetnost 3: LP film Laibach Igorja Zupeja in Ne bom več luzerka Urše Menart.

Prikazali bodo več kratkih filmov. Pri Slovenskem filmskem centru (SFC) med njimi izpostavljajo Meje režiserja Damjana Kozoleta, Fountain režiserja Gorana Vojnovića, Obzornik 670 - Rdeči gozdovi režiserke Nike Autor, Tako se je končalo poletje režiserja Matjaža Ivanišina.

Kot so še sporočili iz SFC, bodo svoje filme v Beogradu pospremili slovenske ustvarjalke in ustvarjalci Radovan Čok, Jure Ivanušič, Matevž Jerman, Bojan Labovič, Urša Menart, Nataša Konc Lorenzutti, Maja Weiss in Igor Zupe.

Potekali bodo tudi spremljevalni programi - razstava, tribuna na temo Prispevki k zgodovini slovenskega filma in delavnice.

Organizatorji Dnevov slovenskega filma so Društvo Slovencev Sava v Beogradu, ob pokroviteljstvu slovenskega veleposlaništva v Srbiji in partnerski podpori Jugoslovanske kinoteke, Slovenskega filmskega centra in Filmskega centra Srbije.