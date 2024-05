Filmski festival v Cannesu med spolnimi plenilci in nadzornimi kamerami

Organizatorji festivala so že ustanovili ekipo za krizno upravljanje, ki naj bi odgovorila na obtožbe. Obstaja možnost, da bodo filme, ki bi bili povezani z imeni plenilcev, izločili s programa.

Skupina zaposlenih na festivalu je poleg tega za čas festivala pozvala k stavki zaradi plač in pogojev, kar izvedbe festivala ne ogroža, bi pa lahko stavka povzročila določene odmike v poteku festivala.

Letošnji festival bo uradno odprla komedija Le Deuxieme Acte (Drugo dejanje) francoskega režiserja Quentina Dupieuxa.

Prihajata težko pričakovana filma Coppole in Costnerja

V Cannesu bodo med drugim prikazali epski Megalopolis Francisa Forda Coppole ter sago Kevina Costnerja Horizon: An American Saga. Devetinšestdesetletni Costner in 85-letni Coppola sta v svoja filma, ki sta bila že dlje časa predmet ugibanj, vložila veliko časa in lastnega denarja.

Žiriji predseduje Greta Gerwig, režiserka filma Barbie. Foto: Reuters

Na slovesnosti ob odprtju bo 74-letna Meryl Streep prejela častno zlato palmo. Streepova je ena najbolj cenjenih igralk v zgodovini Hollywooda z rekordnimi 21 nominacijami za oskarja in tremi zlatimi kipci. V Cannesu je bila do zdaj le enkrat, leta 1989, ko je tudi prejela nagrado za najboljšo igralko za vlogo v filmu Krik v temi.

Kdo bo letos dobil zlato palmo, bo odločila žirija pod predsedovanjem režiserke lanskoletne kinematografske uspešnice Barbie Greta Gerwig. V tekmovalnem programu je 22 filmov. Zmagovalec bo znan na sklepni festivalski slovesnosti 25. maja.

Nadzor s kamerami z umetno inteligenco

V Cannesu bodo sicer dva meseca pred olimpijskimi igrami v Parizu preizkusili 17 eksperimentalnih kamer, opremljenih s tehnologijo umetne inteligence, ki zmorejo prepoznati sumljive dogodke ali vedenja in pomagajo pri odkrivanju zapuščenih paketov, orožja ter oseb, ki potrebujejo pomoč.

V Cannesu imajo najgostejšo mrežo videozaščite v Franciji. Foto: Reuters

Mestne oblasti v Cannesu po besedah tamkajšnjega župana Davida Lisnarda prosijo za dovoljenje za uporabo omenjenih kamer že vse od leta 2019, izdali pa so jim ga šele letos po spremembi zakonodaje o nadzoru, ki so jo sprejeli pred letošnjimi olimpijskimi igrami.

Mesto ob Azurni obali ima že zdaj najgostejšo mrežo videozaščite v Franciji s 884 kamerami, kar predstavlja eno kamero na vsakih 84 prebivalcev. Na javnih mestih in stavbah po mestu imajo razporejenih tudi 462 gumbov za klic v sili.