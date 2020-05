Filmi v športnem duhu

Zmagovalec (Moneyball, 2011)

Resnična zgodba spremlja poskus direktorja bejzbolskega moštva Billyja Beana (Brad Pitt), da bi sestavil ekipo na osnovi računalniške analize igralcev. Ta je s pomočjo ekonomista Petra Branda (Jonah Hill) sprožil revolucijo v bejzbolu. • V četrtek, 4. 6., ob 20.45, na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Za vsako ceno (Any Given Sunday, 1999)

Razburljiva športna drama oskarjevca Oliverja Stona (Vod smrti) spremlja vzpone in padce izmišljenega moštva ameriškega nogometa in dogajanje v zakulisju tega športa. V filmu igrajo Al Pacino, Cameron Diaz, Dennis Quaid, Jamie Foxx in James Woods. • V petek, 5. 6., ob 21.50, na Kino.*

Izzivalca (Ford v Ferrari, 2019)

Matt Damon in Christian Bale v resnični zgodbi o rivalstvu med Fordom in Ferrarijem za zmago na dirki Le Mans leta 1966. Film Jamesa Mangolda (Logan) je prejel oskarja za najboljšo filmsko in zvočno montažo, za kipca pa se je potegoval še v dveh kategorijah, tudi v najprestižnejši. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Dirka življenja (Rush, 2013)

Chris Hemsworth in Daniel Brühl blestita v razburljivem biografskem filmu oskarjevca Rona Howarda (Čudoviti um) o legendarnem rivalstvu med slovitima voznikoma formule 1, Nikijem Laudo in Jamesom Huntom. • V nedeljo, 31. 5., ob 17.50, na CineStar TV Action & Thriller.

Kolesar (Coureur, 2018)

Belgijski film spremlja sina poklicnega kolesarja. Ta poskuša iti po očetovih stopinjah in se pridruži polprofesionalni italijanski ekipi, vendar kmalu spozna, da njegovo telo ne dohaja njegovih plemenitih želja. • V soboto, 23. 5., ob 18.20, na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Bitka med spoloma (Battle of the Sexes, 2017)

Oskarjevka Emma Stone in Steve Carell v resnični zgodbi o tekmi, ki sta jo leta 1973 odigrala takrat najboljša teniška igralka na svetu Billie Jean King ter nekdanji wimbledonski prvak in velik "falot" Bobby Riggs. Ta je postala najbolj gledan športni dogodek vseh časov. • V videoteki DKino.

Karate Kid (The Karate Kid, 1984)

Kultna drama spremlja mladeniča (Ralph Macchio), ki se pod mentorstvom modrega učitelja karateja (pokojni Pat Morita je bil za vlogo nominiran za oskarja) izuri v tej borilni veščini in upre tolpi nasilnežev. • V soboto, 30. 5., ob 13.15, na FOX Movies.*

Pobesneli bik (Raging Bull, 1980)

Jake LaMotta (Robert De Niro) je bil kontroverzni boksarski prvak iz 40. let 20. stoletja, čigar uspehe v ringu je zameglilo težavno zasebno življenje. Črno-bela mojstrovina Martina Scorseseja je bila nominirana za osem oskarjev, prejela pa je dva – za glavnega igralca in montažo. • V ponedeljek, 25. 5., ob 1.20, na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Orel Eddie (Eddie the Eagle, 2016)

Film, posnet po resnični, navdihujoči zgodbi, spremlja športno pot Britanca Eddieja Edwardsa (Taron Egerton) – smučarskega skakalca, ki je z udeležbo na olimpijskih igrah v Calgaryju leta 1988 osvojil srca športnih navijačev po vsem svetu. • V videoteki DKino.

Borec (The Fighter, 2010)

Film Davida O. Russla prikaže navdihujočo resnično zgodbo o bratih boksarjih (Mark Wahlberg in Christian Bale), ki sta skupaj trenirala za zgodovinski naslov in združitev družine ter se s tem odkupila za grehe iz preteklosti. Bale in Melissa Leo sta na Oskarjih z vlogama slavila v stranskih igralskih kategorijah. • V soboto, 30. 5., ob 19. uri, na CineStar TV 1.

Roke kot kamen (Hands of Stone, 2016)

Edgar Ramírez, Robert De Niro in Usher Raymond v biografski športni drami o življenju Roberta Durana – legendarnega panamskega boksarja, ki je v svoji karieri osvojil naslov svetovnega prvaka v štirih boksarskih kategorijah. • V videoteki DKino.

Vitezova usoda (A Knight's Tale, 2001)

Pokojni oskarjevec Heath Ledger je v tej nenavadni, a izjemno hvaljeni in razvedrilni kombinaciji športnega in zgodovinskega filma ter romantične komedije upodobil revnega mladeniča, ki se v srednjeveški Franciji izkaže na viteških turnirjih. • V soboto, 30. 5., ob 21. uri, na AXN.*

Napovednik filma Pobesneli bik:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA AXN 229 DA CineStar TV 1 223 NE CineStar TV Action & Thriller 224 NE Kino 219│ 220 (HD) DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA