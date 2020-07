Tom Cruise – od Tveganega posla do Tihotapca

Tvegan posel (Risky Business, 1983)

Ko starša odpotujeta na počitnice, se najstnik Joel (Cruise) zaplete s prostitutko (Rebecca De Mornay) in hišo spremeni v bordel. Pri kritikih in gledalcih pohvaljena najstniška komedija je bila Crusiov veliki igralski preboj. • V petek, 3. 7., ob 21. uri na TV 1000.*

Top Gun (1986)

Gojenci elitne mornariške akademije za vojne pilote tekmujejo, kdo bo najboljši, drzen mlad pilot Pete pa se med pripravami na nevarno misijo intimno zbliža s civilno učiteljico letenja Charlie (Kelly McGillis). Z oskarjem za najboljšo pesem nagrajeni film je Cruisa dokončno ponesel v prvo zvezdniško ligo. • V nedeljo, 28. 6., ob 13.30 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Rain Man (1988)

Sebičen poslovnež (Cruise) se po očetovi smrti veseli zapuščine, nato pa šokiran izve, da ima starejšega avtističnega brata (Dustin Hoffman), ki je že leta v strokovni oskrbi. Komična drama Barryja Levinsona je prejela štiri oskarje – za najboljši celovečerec, režijo, glavnega igralca (Hoffman) in izvirni scenarij. • V petek, 3. 7., ob 16.28 na Pink Movies.**

Misija: Nemogoče (Mission: Impossible, 1996)

Elitni vohun Ethan Hunt je edini agent, ki preživi spodletelo misijo, zato ga nadrejeni obravnavajo kot glavnega krivca za smrt sodelavcev. Zdaj mora Hunt odkriti pravega krivca in oprati svoje ime. Po istoimenski seriji posneta uspešnica Briana De Palme je zaplodila eno od najuspešnejših filmskih franšiz zadnjih dveh desetletij. • V videoteki DKino in na HBO OD/GO.

Misija: Nemogoče 2 (Mission: Impossible II, 2000)

V drugem delu akcijsko-vohunske franšize se Ethan Hunt znajde sredi mednarodne spletke. Zaustaviti mora nekdanjega sodelavca (Dougray Scott), ki hoče s pomočjo nevarnega virusa izpeljati smrtonosen načrt, vmes pa se zaplete še z njegovo nekdanjo ljubimko, osupljivo lepo tatico v podobi Thandie Newton. Film je režiral John Woo. • V videoteki DKino.

Posebno poročilo (Minority Report, 2002)

V bližnji prihodnosti posebne policijske enote s pomočjo preroških videnj preprečijo umor, še preden se zgodi. Njihov poveljnik John Anderton je prepričan, da sistem deluje – dokler sam ne postane osumljenec za zločin, ki ga še ni zagrešil. Izvrstno ohlapno priredbo istoimenske kratke zgodbe Philipa K. Dicka je režiral Steven Spielberg. • V videoteki DKino.

Misija: Nemogoče 3 (Mission: Impossible III, 2006)

Tokrat se mora Ethan Hunt spopasti z največjim zločincem, kar jih je kdaj srečal – trgovcem z orožjem in informacijami Owenom Davianom (umrli oskarjevec Phillip Seymour Hoffman). Ta ne pozna obžalovanja in nima vesti, Hunta pa udari tam, kjer ga najbolj boli – v srce. Napet akcijski triler v režiji J. J. Abramsa je postal najbolj hvaljen del franšize do tedaj. • V videoteki DKino in na HBO OD/GO.

Misija: Nemogoče – protokol duh (Mission: Impossible – Ghost Protocol, 2011)

Agencijo IMF so razpustili v globalni teroristični zaroti. Začne se misija "Protokol duh", v kateri morajo Ethan Hunt in njegova skupina izobčencev pod krinko oprati dobro ime svoje organizacije – brez podpore in brez vzajemnih stikov. Film je igrani režijski prvenec Brada Birda, avtorja Pixarjevih Neverjetnih. • V videoteki DKino in na HBO OD/GO.

Na robu jutrišnjega dne (Edge of Tomorrow, 2014)

Nepremagljiva vesoljska rasa surovo napade Zemljo. Major Cage, ki ga na bojišču ubijejo v nekaj minutah, se nerazložljivo znajde v časovni zanki nenehnih oživljanj, kjer v družbi izkušene bojevnice (Emily Blunt) vedno znova podoživlja iste dogodke. • V videoteki DKino.

Misija: Nemogoče – Odpadniška nacija (Mission: Impossible - Rogue Nation, 2015)

Potem ko CIA ukine elitno organizacijo, morajo agent Ethan Hunt (Tom Cruise) in njegova ekipa v bitki s časom preprečiti vzpon nove globalne grožnje, Sindikata – nevarnega omrežja izdajalskih odpadniških agentov. • V videoteki DKino.

Jack Reacher: Nikoli se ne vrni (Jack Reacher: Never Go Back, 2016)

Ko majorko Turner obtožijo vohunstva in izdaje, Jack Reacher ugotovi, da je bila tarča velike vladne zarote. Nekdanji vojaški policist tvega vse, da bi razkril mogočno organizacijo, ki bo za vsako ceno poskušala zavarovati svoje skrivnosti. Cruise je pri snemanju tega filma znova združil moči z režiserjem Poslednjega samuraja Edwardom Zwickom. • V sredo, 1. 7., ob 21.55 na Kino.*

Barry Seal: Tihotapec (American Made, 2017)

Cruise je v biografskem trilerju režiserja uspešnice Gospod in gospa Smith upodobil ameriškega pilota, ki je v 80. letih prejšnjega stoletja tihotapil droge za kartel pod vodstvom razvpitega Pabla Escobarja, sodeloval pa je tudi s Cio. • V videoteki DKino.

