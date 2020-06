Velik filmski pozdrav poletju

Na začetku šolskih počitnic smo na malih zaslonih poiskali najboljše, najnovejše in najodmevnejše animirane in igrane filme, ob ogledu katerih bodo otroci, mladostniki in mladi po srcu brezskrbno zajadrali v poletje.

Tintin in njegove pustolovščine (The Adventures of Tintin, 2011)

Potopljena ladja menda skriva velikansko bogastvo, a se je drži starodavno prekletstvo. Tintin in njegov zvesti pasji tovariš gresta na lov na zaklad okrog sveta. S tehniko zajetja gibov posneta akcijska pustolovščina Stevena Spielberga temelji na istoimenski seriji priljubljenih stripov. • V sredo, 24. 6., ob 7.55 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Vohuni pod krinko (Spies in Disguise, 2019)

Animirana pustolovščina o vohunu, ki ga znanstvenik za potrebe misije spremeni v goloba. V izvirniku sta glavnima junakoma glasova posodila Will Smith in Tom Holland, v videoteki DKino pa si lahko ogledate tudi sinhronizirano različico filma. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Raziskovalka Dora (Dora and the Lost City of Gold, 2019)

Raziskovalka Dora, naslovna junakinja nekoč izjemno priljubljene animirane serije, se v svoji prvi celovečerni igrani pustolovščini s prijatelji odpravi v deževni pragozd reševat svoja starša, spotoma pa razreši še skrivnost izgubljenega inkovskega mesta zlata. • V četrtek, 25. 6., ob 13. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Bacek Jon film: Farmagedon (Shaun the Sheep Movie: Farmageddon, 2019)

Priljubljen bacek Jon v svoji drugi celovečerni pustolovščini pomaga prikupni Nezemljanki, da bi se vrnila domov, načrte pa jima poskuša preprečiti zlovešča vladna organizacija. • V videoteki DKino.

Igralec št. 1 (Ready Player One, 2018)

Ko umre avtor virtualne resničnosti OASIS, zapusti velikansko premoženje prvemu človeku, ki bo našel velikonočno jajce, skrito nekje v navideznem svetu. Vizualno osupljiva ZF-pustolovščina zgoraj omenjenega Spielberga temelji na istoimenski knjižni uspešnici Ernesta Clina.• V soboto, 27. 6., ob 7.55 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Rio (2011)

Udomačeni papagaj Blu v mestecu v Minnesoti uživa udobno življenje z lastnico Lindo. Ko izvesta, da zadnja pripadnica te vrste živi v Riu, se odpravita v eksotično deželo, da bi jo poiskala. Film so posneli ustvarjalci animiranih uspešnic iz franšize Ledena doba. • V ponedeljek, 29. 6., ob 11.45 na FOX Movies.*

Reševanje malega Nema (Finding Nemo, 2003)

Z oskarjem za najboljši animirani celovečerec nagrajena Pixarjeva uspešnica pripoveduje zgodbo o samčku klovnske ribice, ki v družbi pozabljive prijateljice preplava ocean, da bi rešil svojega izgubljenega sina. • V soboto, 27. 6., ob 17.35 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Šazam (Shazam!, 2019)

Zabavna, ganljiva ter pri kritiki in gledalcih odlično sprejeta akcijska domišljijska pustolovščina o 14-letniku iz rejniške družine, ki se lahko v trenutku spremeni v odraslega superjunaka s številnimi izjemnimi močmi. • V torek, 23. 6., ob 9.50 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Alica v Čudežni deželi (Alice in Wonderland, 2010)

Visokoproračunska domišljijska pustolovščina Tima Burtona temelji na romanu britanskega pisatelja Lewisa Carrolla in pripoveduje zgodbo o 19-letnici, ki se znajde v Čudežni deželi, kjer se s pomočjo prijateljev zoperstavi tiraniji zloglasne Srčne kraljice. • V ponedeljek, 29. 6., ob 12. uri na FOX Movies.*

LEGO film (The Lego Movie, 2014)

Odlična, za vso družino primerna animirana komična pustolovščina s priljubljenimi "legicami", ki je navdušila kritike in v kinodvoranah zaslužila več kot 450 milijonov ameriških dolarjev. • V videoteki DKino.

LEGO Batman film (The Lego Batman Movie, 2014)

Ustvarjalci animirane uspešnice LEGO film so znova navdušili gledalce z novo zgodbo o Batmanu, v kateri se mora temačni junak spopasti s četo trdoživih zlikovcev in tudi z lastnimi čustvi. • V videoteki DKino.

Ježek Sonic (Sonic The Hedgehog, 2020)

Na istoimenski seriji videoiger temelječa akcijska komična pustolovščina o izjemno hitrem modrem ježku, ki mora s pomočjo policista zaustaviti megalomanskega zlobneža v podobi Jima Carreyja. • V videoteki DKino.

Začarana (Enchanted, 2007)

Film si zastavi vprašanje: kaj bi se zgodilo, če bi Disneyjeva arhetipska junakinja oživela in pristala v resničnem svetu? Prav to se namreč zgodi navihani Giselle (Amy Adams), potem ko jo začara zlobna kraljica Narissa (oskarjevka Susan Sarandon). • V soboto, 27. 6., ob 6. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Deček, ki postane kralj (The Kid Who Would Be King, 2019)

Hvaljena in za vso družino primerna predelava legende o kralju Arturju in vitezih okrogle mize prikazuje skupino otrok, ki se poda na epsko pustolovščino in spopade s srednjeveško grožnjo. • V soboto, 20. 6., ob 14.25 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Dolittle (2020)

Producenti Alice v čudežni deželi in Zlohotnice predstavljajo novo epsko upodobitev zgodbe o slavnemu doktorju, ki se lahko pogovarja z živalmi. Tega je tokrat prvič upodobil Robert Downey Jr., v filmu pa ga obkrožajo številni drugi zvezdniški obrazi in glasovi. • V videoteki DKino.

Muppetki (The Muppets, 2011)

Sloviti Muppetki so se po dobrem desetletju odsotnosti vrnili na veliko platno in znova poskrbeli za neustavljivo poplavo kaosa in zabave. Tokrat morajo ti združiti moči in zbrati dovolj denarja za ohranitev njihovega starega gledališča. • V sredo, 1. 7., ob 6. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Nanny McPhee – čudežna varuška (Nanny McPhee, 2005)

Ovdoveli gospod Brown (oskarjevec Colin Firth) neuspešno kroti svojih sedem radoživih otrok, dokler mu na pomoč ne priskoči nenavadna varuška Nanny McPhee (dvakratna oskarjevka Emma Thompson). Ta poleg zvitosti premore tudi nekaj čarobnih skrivnosti, s katerimi si počasi pridobi zaupanje otrok. • V nedeljo, 28. 7., ob 18.15 na Planet PLUS.*

Ledena doba 2 (Ice Age: The Meltdown, 2006)

Mamut Manny, lenivec Sid in sabljasti tiger Diego se znajdejo pred novo pustolovščino, ko morajo zaradi taljenja ledu zapustiti domačo dolino, Manny pa pri tem spozna Ellie, edino samico mamuta na svetu. • V soboto, 27. 6., ob 21. uri na FOX.*

Svet igrač 4 (Toy Story 4, 2019)

Ko Bonnie svojo nekdaj najljubšo igračo zavrže kot smet, Woody vzame stvari v svoje roke in pokaže Forkyju, da mora sprejeti sebe takšnega, kot pravzaprav je ... Četrti del izjemno priljubljene Pixarjeve franšize je prejel oskarja za najboljši animiran celovečerec. • V torek, 30. 6., ob 17.20 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Spuži na suhem (The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water, 2015)

Po priljubljeni otroški seriji posneta animirana komična pustolovščina, v kateri mora Spuži Kvadratnik združiti moči s smrtnim sovražnikom Planktonom, da bi rojstno Bikinsko Bistrico rešil pred uničenjem. • V videoteki DKino sta na voljo obe različici filma – sinhronizirana in podnaslovljena.

Napovednik filma Spuži na suhem:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA FOX 210│ 211 (HD) DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA