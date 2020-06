Nepozabne vloge velike oskarjevske ljubljenke

V ponedeljek, 22. junija, bo 71. rojstni dan praznovala enaindvajsetkratna nominiranka za oskarja in trikratna prejemnica te nagrade Meryl Streep. Ob tej priložnosti smo na malih zaslonih poiskali deset filmov in dve izjemno hvaljeni seriji, v katerih ta igra.

Marvinova soba (Marvin's Room, 1996)

Pred 17 leti je zagrizeno samostojna Lee (Streep) odšla od doma in dobrohotni sestri Bessie (Diane Keaton) prepustila skrb za njunega očeta Marvina. A zdaj se Lee vrača z najstniškim sinom (Leonardo DiCaprio), kar obrne na glavo celotno gospodinjstvo. • V torek, 23. 6., ob 17.25 na HBO 3* in v četrtek, 25. 6., ob 9. uri na CineStar TV 1. │ Tudi na HBO OD/GO.

Ure do večnosti (The Hours, 2002)

Zgodba o tem, kako je roman Gospa Dalloway avtorice Virginie Wolf (Nicole Kidman je za vlogo prejela oskarja) vplival na tri generacije žensk iz različnih časov, ki se jim zdi, da svoje življenje živijo za nekoga drugega. V filmu Stephena Daldryja poleg Streepove igrata še ena oskarjevka – Julianne Moore. • V nedeljo, 14. 6., ob 11.20 na AMC.*

Mamma Mia! (2008)

V tem romantičnem muzikalu, ki slavi mame, hčere in očete ter izgubljene in nove ljubezni, se boste od srca nasmejali Streepovi, Amandi Seyfried, Pierceu Brosnanu in Colinu Firthu, ob uspešnicah švedske zasedbe Abba pa vas bodo zasrbele pete in grla. • V soboto, 13. 6., ob 15.40 na Planet.* │ Tudi v videoteki DKino.

Dvom (Doubt, 2008)

V 60. letih prejšnjega stoletja poskuša karizmatični duhovnik (Philip Seymour Hoffman) modernizirati strogo katoliško šolo, a naleti na trdovraten odpor sestre Aloysius (Streep). Ko pa idealistična sestra James (Amy Adams) izrazi sum, da utegne biti Flynnovo zanimanje za učence tudi bolj osebne narave, se sestra Aloysius poda na križarski pohod. Film je bil nominiran za oskarja v vseh štirih igralskih kategorijah (Streepova se je za kipec potegovala za glavno vlogo) ter za najboljši prirejen scenarij.• V četrtek, 18. 6., ob 4.10 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Julie in Julia (Julie & Julia, 2009)

Ameriška kuharska legenda Julia Child (Streep) poskrbi za nov recept življenja nezadovoljne pisarniške uslužbenke Julie Powell (Amy Adams), ki se loti pisanja kulinaričnega bloga. Čeprav sta ženski različnih časov in krajev, ju združuje spoznanje, da je s pravo kombinacijo strasti, neustrašnosti in ščepcem masla mogoče prav vse. • V soboto, 20. 6., ob 8.10 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Železna lady (The Iron Lady, 2011)

Meryl Streep in režiserka Mamma Mie! Phyllida Lloyd sta znova združili moči pri snemanju biografske zgodbe prve britanske premierke Margaret Thatcher. Streepova je za vlogo slednje prejela svojega tretjega oskarja – pred tem je slavila z glavno vlogo v filmu Sophijina odločitev (1982) in s stransko vlogo v filmu Kramer proti Kramerju (1997) –, ustvarjalci pa so domov odnesli še kipec za najboljšo masko. • V videoteki DKino.

Sufražetke (Suffragette, 2015)

V zgodovinski biografski drami o prvih borkah za enakopravnost žensk je Streepova upodobila vodjo gibanja Emmeline Pankhurst, v filmu pa ji družbo delata še Carey Mulligan in Helena Bonham Carter. • V videoteki DKino.

Slavno neslavna Florence (Florence Foster Jenkins, 2016)

V biografski komični drami Stephena Frearsa (Kraljica, Philomena) je Strepova upodobila naslovno vlogo nesojene operetne dive in si z njo prislužila novo nominacijo za oskarja za najboljšo glavno igralko, film pa je bil nominiran še za oskarja za najboljšo kostumografijo. • V videoteki DKino.

Zamolčani dokumenti (The Post, 2017)

Drama Stevena Spielberga razkriva ozadje objave zaupnih dokumentov o vietnamski vojni leta 1971. Tom Hanks igra urednika Washington Posta Bena Bradleeja, za oskarja nominirana Streepova pa založnico časopisa Kay Graham, ki je prevzela vodenje sodnega spora z ameriško vlado med predsednikovanjem Richarda Nixona. • V videoteki DKino.

Čas deklištva (Little Women, 2019)

Greta Gerwig predstavlja najnovejšo priredbo priljubljene zgodbe o štirih sestrah, odločenih živeti po lastnih pravilih. Ta je prejela oskarja za najboljšo kostumografijo in se za zlate kipce potegovala v petih drugih kategorijah, tudi v dveh igralskih, medtem ko je Streepova za vlogo Aunt March ostala brez nominacije. • V videoteki DKino.

Angeli v Ameriki (Angels in America, 2003)

Šestdelna miniserija v režiji Mika Nicholsa (Diplomiranec) temelji na istoimenski, s Pulitzerjevo nagrado nagrajeni gledališki igri Tonyja Kushnerja in spremlja šest Newyorčanov, katerih življenja se prepletajo, druži pa jih epidemija aidsa. • Na HBO OD/GO.

Majhne laži (Big Little Lies)

Po knjižni uspešnici Liane Moriarty posneta črna komedija z Reese Witherspoon, Nicole Kidman in Shailene Woodley spremlja tri matere, katerih na videz idealno življenje se na neki točki preplete z umorom. Streepova je v drugi sezoni serije upodobila taščo Celeste Wright (Kidman). • Na HBO OD/GO.

