Novi vladarji in vladarice malih zaslonov

Junija si bomo na programih in storitvah HBO lahko ogledali štiri povsem nove serije in štiri premiere odmevnih filmskih uspešnic, vključno z Disneyjevo Zlohotnico: vladarico zla.

SERIJE MESECA

Satirična komična drama spremlja vzpon Katerine Velike (Elle Fanning) od obstranke do carice, ki je Rusiji vladala najdlje v njeni zgodovini, in prikazuje njen buren odnos z možem in ruskim carjem Petrom (Nicholas Hoult). • Premiera serije: v torek, 2. 6., ob 20. uri na HBO.* │ Na HBO OD/GO si že lahko ogledate celotno prvo sezono serije.

Serija v šestih delih spremlja prebivalce različnih majhnih krajev v ZDA, ki sodelujejo v enkratni večerni moški "drag" predstavi. V vsakem delu bodo navdihovali in poučevali nove rodove nastopajočih kandidatov za naslov kraljice "draga".• Premiera serije: v soboto, 6. 6., ob 11.55 na HBO 3.* │ Na HBO OD/GO si že lahko ogledate celotno prvo sezono serije.

Provokativna serija spremlja Arabello, brezbrižno Londončanko s sijajno skupino prijateljev in obetavno kariero pisateljice. A ko jo nekoč omamijo s pijačo z namenom, da bi jo posilili, mora vnovič ovrednotiti in sestaviti vse elemente svojega življenja. • Premiera serije: v ponedeljek, 8. 6., ob 21.30 na HBO.* │ Prva epizoda bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Los Angeles leta 1931. Ko se ugrabitev otroka grdo izjalovi, primer prevzame odvetnik Perry Mason (Matthew Rhys), čigar brezkompromisno iskanje resnice razkrije povsem razbito mesto, morda pa tudi priložnost za osebno odrešitev. • Premiera serije: v ponedeljek, 8. 6., ob 21.30 na HBO.* │ Prva epizoda bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

FILMSKE USPEŠNICE MESECA

V nadaljevanju svetovne uspešnice iz leta 2014 Zlohotnica (Angelina Jolie) in njena posvojena krščenka Aurora (Elle Fanning) spoznavata zapletene družinske vezi, ki ju zbližujejo, medtem ko ju istočasno razdvajajo prihajajoča svatba, nepričakovani zavezniki in nove temačne sile. • Premiera: v nedeljo, 7. 6., ob 20. uri na HBO.* │ Film je že na voljo tudi na HBO OD/GO.

Z oskarjem nagrajeni režiser Ang Lee prinaša inovativen akcijski triler z zvezdnikom Willom Smithom v dvojni glavni vlogi elitnega morilca, ki spozna, da mu po življenju streže mlajša, hitrejša in močnejša različica samega sebe. • Premiera: v nedeljo, 14. 6., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Navdihujoča zgodba o ljubeči materi (dvakratna oskarjevka Cate Blanchett), ki začuti potrebo, da bi vnovič začutila svojo nekdanjo ustvarjalno strast, potem ko je za družino žrtvovala kariero uspešne arhitektke. Celovečerno priredbo istoimenske knjižne uspešnice Marie Semple je režiral Richard Linklater. • Premiera: v nedeljo, 21. 6., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin in Emma Stone se v nadaljevanju kultne uspešnice iz leta 2009 znova bojujejo proti množici krvoločnih zombijev, hkrati pa se morajo spopasti tudi z medosebnimi težavami. • Premiera: v nedeljo, 28. 6., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Napovednik serije Perry Mason:

