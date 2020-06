90 let slovitega "moža brez imena"

Clint Eastwood je zaslovel z vlogama Umazanega Harryja in moža brez imena v vesternih Sergia Leoneja ter se nato uveljavil še kot režiser, celovečerca Neoproščeno (1992) in Punčka za milijon dolarjev (2004) pa sta mu prinesla oskarja za najboljši film in najboljšo režijo.

Clint Eastwood je zaslovel z vlogama Umazanega Harryja in moža brez imena v vesternih Sergia Leoneja ter se nato uveljavil še kot režiser, celovečerca Neoproščeno (1992) in Punčka za milijon dolarjev (2004) pa sta mu prinesla oskarja za najboljši film in najboljšo režijo.

Richard Jewell (2019)

Najnovejši Eastwoodov režijski projekt temelji na resničnih dogodkih in pripoveduje zgodbo o varnostniku, ki je na poletnih olimpijskih igrah v Atlanti leta 1996 odkril podtaknjene bombe in po eksploziji ene od teh preprečil še večjo tragedijo, po medijski gonji pa postal glavni osumljenec za napad. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Tihotapec (The Mule, 2018)

Kriminalna drama o obubožanem veteranu korejske vojne, ki postane tihotapec drog za mehiški kartel, je prvi režijski in hkrati igralski projekt Clinta Eastwooda po Gran Torinu iz leta 2008, igralsko zasedbo filma pa dopolnjujejo številni zvezdniki z Bradleyjem Cooperjem na čelu. • V nedeljo, 7. 6., ob 11.40 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Vlak 15.17 v Pariz (The 15:17 to Paris, 2018)

Eastwooda biografska drama pripoveduje o treh mladih Američanih – ti so v filmu odigrali sami sebe –, ki so leta 2015 med potovanjem z vlakom po Evropi preprečili teroristični napad. • V sredo, 3. 6., ob 1.25 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Ostrostrelec (American Sniper, 2014)

Biografska vojna drama o življenju najsmrtonosnejšega ostrostrelca v ameriški zgodovini je prejela oskarja za najboljšo montažo zvoka, za zlate kipce pa se je potegovala še v petih drugih kategorijah, tudi za najboljši film leta in najboljšega glavnega igralca (Bradley Cooper). • V soboto, 30. 5., ob 22.05 na ORF 1.**

Fantje iz Jerseyja (Jersey Boys, 2014)

Glasbena biografska drama spremlja štiri mladeniče iz New Jerseyja s kriminalno preteklostjo, ki so v šestdesetih letih prejšnjega stoletja ustanovili legendarno rockovsko skupino The Four Seasons.• V videoteki DKino od četrtka, 11. junija.

Gran Torino (2008)

Pri kritikih in gledalcih odlično sprejeta drama o neprilagodljivem veteranu korejske vojne (Eastwood), ki se je prisiljen soočiti z lastnimi, globoko zakoreninjenimi predsodki. • V nedeljo, 7. 6., ob 21.10 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Najini mostovi (The Bridges of Madison County, 1995)

Eastwood je izrazil svojo romantično žilico v tej celovečerni priredbi istoimenskega ljubezenskega romana Roberta Jamesa Wallerja o romanci med osamljeno kmetovalčevo ženo (Meryl Streep je bila za vlogo nominirana za oskarja) in fotoreporterjem revije National Geographic. • V nedeljo, 31. 5., ob 22.18 na HRT 2.**

Na ognjeni črti (In the Line of Fire, 1993)

Akcijski triler Wolfganga Petersena spremlja nekdanjega agenta CIE (John Malkovich), ki namerava umoriti predsednika ZDA, in agenta tajne službe (Eastwood), ki mu poskuša to preprečiti. Film je bil nominiran za tri oskarje – za najboljšega igralca v stranski vlogi (Malkovich), najboljši izviren scenarij in najboljšo filmsko montažo. • V nedeljo, 7. 6., ob 0.30 na FOX Movies.*

Začetnik (The Rookie, 1990)

Eastwood je v tej kriminalni drami pod lastno režijsko taktirko upodobil hitropoteznega izkušenega policista, ki je odločen najti morilca svojega partnerja, pri preiskavi primera pa se mu pridruži novinec v podobi Charlieja Sheena. • V sredo, 3. 6., ob 23.40 na Kino.*

Za prgišče dolarjev (Per un pugno di dollari/A Fistful of Dollars, 1964)

Osamljeni revolveraš manipulira z dvema družinama, ki sta si od nekdaj v laseh. Špageti vestern slovitega Sergia Leoneja je prvi del njegove dolarske trilogije, ki jo sestavljata še filma Za dolar več (1965) in Dober, grd, hudoben (1966). V tej je Eastwood upodobil moža brez imena. • V ponedeljek, 8. 6., ob 20.03 na Pink 2.**

Napovednik filma Tihotapec:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA Kino 219│ 220 (HD) DA HRT 2** 706 DA Pink 2** 238 NE ORF 1 726 DA

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.

**Program nima slovenskih podnapisov.