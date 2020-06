Epski junijski maraton skrivnosti

Junija vas bodo na programu Epic Drama razvajali s pustolovščinami mladega policijskega stražnika Endeavourja Morsa in številnimi drugimi junaki ter junakinjami kriminalnih TV-serij.

Junija vas bodo na programu Epic Drama razvajali s pustolovščinami mladega policijskega stražnika Endeavourja Morsa in številnimi drugimi junaki ter junakinjami kriminalnih TV-serij. Foto: ITV Global

Na TV-programu Epic Drama domujejo najboljše in najbolj epske zgodovinske dramske serije. Preverite, katere vrhunske vsebine bomo na njem lahko spremljali junija.

Podmornica

Nadaljevanje v nedeljo, 7. junija, ob 21. uri. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 8 x 60 min. │ Foto: NBCU

Prva sezona serije Podmornica je požela pohvale kritikov in gledalcev ter prejela številne nagrade za najboljše posebne učinke, najboljšo fotografijo in najboljšo tujo TV-serijo, Vicky Krieps pa je za vlogo Simone Strasser prejela nagrade za najboljšo igralko.

December 1942. Izkušen podmorniški as Johannes von Reinhartz se s podmornico U-822 odpravi na tajno misijo na vzhodno obalo ZDA, da bi tam odložil tri saboterje.

Toda njegova zvestoba je pod vprašajem, zato mu sledi podmornica U-612 z njenim poveljnikom Wrangelom.

Hoffmann, prejšnji poveljnik podmornice U-612, je komaj ubežal smrti v Atlantskem oceanu in je zdaj našel zatočišče v New Yorku pri Samu Greenwoodu. Tam sreča pokvarjenega odvetnika Bergerja, ne ve pa, ali mu bodo dovolili, da se vrne nazaj v Nemčijo.

V mestu La Rochelle Simone še naprej na skrivaj pomaga tistim, ki trpijo pod nacistično okupacijo, toda vodja Gestapa Forster sumi, da se to dogaja.

Maraton skrivnosti

Vsak dan v juniju od 6. do 18. ure. │ Foto: ITV Global

Junija si boste lahko na programu Epic Drama ogledali najboljše kriminalne drame z vsega sveta.

Spremljajte pustolovščine mladega policijskega stražnika Endeavourja Morsa, preiskave pretkane Phryne Fisher in njenih spremljevalcev Jacka in Dota, nadarjeno ekipo detektivov pod taktirko Williama Murdocha ter impresivne detektivske spretnosti deklet Frankie Drake, Trudy Clarke, Mary Shaw in Flo Chakowitz.

Napovednik TV-serije Endevaour: