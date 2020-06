Spremljali bomo zahtevne prevoze ogromnih tovorov

Prevozniki brez primere (Ultimate Movers)

Premierno od petka, 5. junija, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 8 x 60 min. │ Foto: Back2Back

Ta oddaja spremlja potovanje največjih tovorov v Veliki Britaniji in delo tistih, ki jih usmerjajo od točke A do točke B.

Prevoz velikanskih pivskih silosov, cirkuških šotorov, ledenih skulptur in parnih vlakov ni mačji kašelj. Časovni roki so zmeraj na obzorju in naši prevozniki se trudijo biti kos izzivom, ko v borbi z vremenom usmerjajo ogromen tovor čez ozke in vijugaste ceste.

Premostiti morajo številne težave, da bi še pravočasno dostavili svoj dragoceni tovor, in to v enem kosu. Čas je denar in ob gnečah preprosto ni prostora za napake.

Ribolovna cona

Od 13. junija vsako soboto ob 20.15. │ Foto: Hewitt Media

Spremljajte pogumne trnkarje v novih epizodah druge sezone priljubljene serije Ribiške dogodivščine.

Ti se bodo znova podali na lov za največjimi, najredkejšimi in najstrašnejšimi podvodnimi bitji.