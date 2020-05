Največje skrivnostni naravnega sveta

Skrivnostni planet (Mysterious Planet)

Premierno od nedelje, 7. junija, ob 14. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 5 x 60 min. │ Foto: Discovery

Naš planet še danes skriva številne skrivnosti. Zakaj se ob obali Mehike na posebnem kraju zbere največje število kitovcev na svetu in kako je to povezano z meteoritom, ki drvi po vesolju?

Zakaj komodoške varane najdemo le na majhnem območju in kako je eden najbolj čudovitih pragozdov našega planeta postal pozabljen?

Podajte se na serijo epskih potovanj v divjino – čez celine in skozi tisočletja – in odkrijte nekatere največje skrivnosti naravnega sveta.

Nigel Marven: divja Srednja Amerika – 2. del

Premierno od srede, 3. junija, ob 19. uri. │ Foto: Off the Fence

Pridružite se raziskovalnemu avanturistu Nigelu Marvenu pri potovanju vzdolž ožine med Severno in Južno Ameriko.

Nigel bo v slogu zadnje in zelo uspešne serije Divji Filipini na vsakem koraku odkrival izjemne divje živali in nam predstavil ljudi, ki so predani ohranitvi njihove dragocene divjine.

Gre za svet, kjer je nekoč gospodarila velika majevska civilizacija, vključno z državami Gvatemala, Honduras in Kostarika. Na potovanju bomo odkrili majevsko zapuščino in spoznali številne živali, ki so jih ti častili – od krokodilov in pernatih kač do mogočnega jaguarja.

Pasja patrulja – Šola za psičke (Dog Squad - Puppy School)

Premierno vsak večer od ponedeljka, 15. junija, ob 18.30. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 10 x 60 min. │ Foto: TCB Media Rights

Nova, zabavna in družini prijazna serija spremlja šolanje policijskih psičkov, da bi postali psi pomočniki in vodniki za slepe in slabovidne.

Te bomo spremljali od začetkov njihovega urjenja in pri tem spoznali različne značilnosti, osebnosti in veščine, ki jih potrebujejo različne pasme psov, da bi postali poklicni psi.

Dolgoplavuti morski pes (Oceanic Whitetip - The Shipwreck Shark)

V četrtek, 11. junija, ob 20.35. │ Št. epizod: 1 x 60 min. │ Foto: Earth Touch

Jacques Cousteau jih je nekoč označil za najzloglasnejše velike plenilce na obličju Zemlje. Danes le še peščica dolgoplavutih morskih psov plava na odprtem morju in lovi v praznini zgornjega dela vodnega stebra.

Kako tako velik plenilski morski pes najde dovolj hrane za preživetje in zakaj so se jate z več sto primerki skrčile na tako majhno številko? Morski biolog je odločen odkriti skrivnosti dolgoplavutih morskih psov.

Profesor Yannis Papastamatiou se bo potapljal z njimi brez zaščitne opreme in nato analiziral zanimive podatke kamer, ki so jih namestili na njihove hrbtne plavuti, da bi odkril, kako ti orjaški morski psi preživijo.

Napovednik dokumentarne serije Skrivnostni planet: