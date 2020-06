Dokumentarci, ki jih ne smete zamuditi

Nikoli se ne bodo postarali (They Shall Not Grow Old, 2018)

Režiser trilogije Gospodar prstanov Peter Jackson nas v svojem dokumentarnem filmu s pomočjo najsodobnejše tehnologije obdelave slike in zvoka postavi v pretesne škornje britanskega vojaka na zahodni fronti. • V petek, 12. 6., ob 23.45 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Čistilci (The Cleaners, 2018)

Dokumentarec, ki so ga predvajali tudi na FDF, se loteva fenomena lažnih novic in nestrpnih komentarjev ter se sprašuje, kdo je odgovoren za spletno zaščito. • V nedeljo, 7. 6., ob 22.10 na TV SLO 1.*

McQueen (2018)

Za dve bafti nominiran dokumentarni film o življenju in karieri slovitega britanskega modnega oblikovalca Alexandra McQueena – od njegovih krojaških začetkov in lansiranja lastne istoimenske kolekcije do njegove prezgodnje smrti. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Klub Colectiv (Collective, 2019)

Večkrat nagrajeni romunski dokumentarni film pojasni dogodke, ki so se zgodili po požaru v klubu Colectiv v Bukarešti leta 2015, in predstavi raziskovalne novinarje, ki so odkrili veliko prevaro v romunskem zdravstvenem sistemu. • V petek, 5. 6., ob 22.50 na HBO 2.*

Nisem tvoj zamorec (I Am Not Your Negro, 2016)

Globoko oseben, ganljiv in poetičen, a kot britev oster filmski esej, ki ZDA prikaže skozi oči ikone gibanja za pravice temnopoltih, karizmatičnega in vizionarskega Jamesa Baldwina. Zmagovalec ljubljanskega Festivala dokumentarnega filma in nominiranec za oskarja za najboljši dokumentarni film. • V videoteki DKino.

Religulozno (Religulous, 2008)

Stand-up komik in politični satirik Bill Maher se pred cinično kamero režiserja Larryja Charlesa (Borat, Brüno) poda na mučno pot skozi tisoč in eno religijsko protislovje, da bi prek pogovorov z verniki in raznimi (cerkvenimi) kvaziavtoritetami izpostavil različne vidike institucionaliziranih religij. • V ponedeljek, 15. 6., ob 23.30 na Planet PLUS.*

Glej in se čudi: Sanjarjenje o povezanem svetu (2016)

Dokumentarni film, v katerem nam sloviti režiser Werner Herzog (Fitzcarraldo, Človek grizli) razkrije, kako je internet preoblikoval skoraj vse vidike naših življenj. • V videoteki DKino.

Manolo: Kralj čevljev (Manolo: the Boy Who Made Shoes for Lizards, 2017)

Bogat dokumentarni potret Manola Blahnika – samooklicanega čevljarja, ki ga imajo najvplivnejše osebe iz modnega sveta za najboljšega proizvajalca čevljev 20. in 21. stoletja. • V četrtek, 18. 6., ob 10.55 na CineStar TV 1.

Marianne & Leonard: Ljubezenske pesmi (Marianne & Leonard: Words of Love, 2019)

Dokumentarec o zapletenem razmerju med Leonardom Cohenom in njegovo norveško muzo Marianne Ihlen je hkrati tudi osebni poklon režiserja Nicka Broomfielda svoji dolgoletni prijateljici. • V videoteki DKino.

Mystify: Michael Hutchence (2019)

Dokumentarni film prinaša intimen, pristen in duhovit portret mednarodno priznanega pevca ter avtorja skladb slavne avstralske zasedbe INXS Michaela Hutchenca. • V sredo, 17. 6., ob 13.50 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Amy (2015)

Z oskarjem nagrajeni dokumentarni film o meteorskem vzponu in tragičnem padcu britanske kraljice soula Amy Winehouse. Film prinaša nove posnetke iz pevkinih zasebnih arhivov, nikoli slišane pesmi ter številne intervjuje z njenimi prijatelji in sorodniki. • V videoteki DKino.

Dan osvoboditve (Liberation Day, 2016)

Glasbeni dokumentarni film o zgodovinskem koncertu skupine Laibach v Severni Koreji ob sedemdeseti obletnici dneva osvoboditve, ki zaznamuje konec japonske kolonialne nadvlade. • V ponedeljek, 8. 6., ob 0.07 na HRT 2.** │ Tudi v videoteki DKino.

