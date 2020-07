Ribolovna cona

Od 4. julija vsako soboto ob 21. uri. │ Foto: TVF

Spremljajte priljubljene in pogumne trnkarje v novih epizodah druge sezone serije Ribiške dogodivščine.

Ti se bodo znova podajali na razburljive svetovne avanture v lovu za največjimi, najredkejšimi in najstrašnejšimi podvodnimi bitji.

Nedelje z avstralskimi lovci na zlato

Od 5. julija vsako nedeljo ob 12.35. │ Foto: DCD Rights

Še preden bo na sporedu nova sezona serije Avstralski lovci na zlato, se bomo vrnili v preteklost in podoživeli vzpone in padce ter zmagoslavja in žalovanja, medtem ko se bodo trdožive ekipe sodobnih rudosledcev – vsi so opremljeni z detektorji kovin – prebijale čez peklenske puščave avstralske divjine na lovu za končno nagrado – zlatom!