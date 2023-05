Odstavljeni pastor Justina Bieberja, ki je varal ženo, kmalu v dokumentarcu

Znani pastor Carl Lentz, ki je pod svoje okrilje vzel tudi zvezdnika Justina Bieberja, je na družbenem omrežju Instagram zapisal, da mu gre zdaj veliko bolje, potem ko so ga leta 2020 zaradi varanja žene odpustili z mesta pastorja Cerkve Hillsong v New Yorku. V sklopu svojega ozdravljenja se bo z družino pojavil tudi v dokumentarni seriji na Netflixu.

Po tem, ko je znani pastor Carl Lentz leta 2020 razkril svojo nezvestobo, ga je Cerkev Hillsong iz New Yorka odpustila zaradi moralnih razlogov. Lentz je svojo prepoznavnost med drugim zgradil predvsem s svojo pozitivno naravnanostjo, videzom, pa tudi tako, da se je začel družiti z velikimi svetovnimi zvezdniki, kot so Kylie Jenner, Kevin Durant in Justin Bieber. Z zadnjim sta se leta 2014 spoznala prek skupnega prijatelja Judaha Smitha. Bieber je krajši čas celo živel z Lentzovo družino. Po razkritju afere se je od njega oddaljil tudi Bieber.

Žena mu je tudi po aferi stala ob strani

Od škandala se je Lentz le redko javljal na družbenih omrežjih. V svoji zadnji objavi je razkril, kako so drugi obravnavali njegove prestopke, govoril je o praznovanju svoje 20. obletnice poroke z ženo Lauro, ki mu je stala ob strani tudi po njegovi aferi, ter razložil, zakaj se je odločil sodelovati v prihajajoči dokumentarni seriji The Secrets of Hillsong. Ta bo po poročanju Vanity Faira temeljila na številnih cerkvenih sporih znotraj omenjene Cerkve.

Kmalu bo Lentz v dokumentarni seriji The Secrets of Hillsong na Netflixu predstavil skrivnosti skupnosti in svoje napake, a mnogi so do serije kritični in menijo, da je to le Carlov ponoven poskus, da se prikaže v boljši luči in da spet pridobi medijsko pozornost. V tem času je Lentz tudi korenito spremenil svojo zunanjo podobo, saj si je pustil daljše lase ter brado.

"Zadnja tri leta sem se ves čas bojeval za svojo ženo in otroke, moja družina je bila moja prednostna naloga," je v začetku svoje objave na Instagramu zapisal Lentz in dodal, da je bilo pri tem ključno, da sta vzporedno s temi cilji potekala iskanje treznosti in zdravljenje.

Lentz je zapisal, da se želi svoji ženi in otrokom dokazati kot še nikoli prej. "Čeprav je pred nami še dolga pot, smo se z veliko dela, veliko poštenosti in veliko molitve znašli na lepem, srečnem in poštenem kraju," je dodal. Družina se je po Lentzovi aferi in njenem razkritju iz prestižne losangeleške četrti preselila v manjšo hišo na Floridi.

Z ženo pred kratkim praznovala 20. obletnico poroke

Pred tednom dni je z ženo Lauro praznoval 20. obletnico poroke, a dodal, da je tudi to "na žalost prišlo skozi veliko ponižanja, zadrege in srčne bolečine". Kot del tega ozdravljenja je omenil tudi sodelovanje v omenjenem dokumentarcu, za katerega je dodal, da pri njem njegova družina nima nobene besede, da ga še niso videli in ga ne nadzorujejo.

Z dokumentarcem ne želi prelagati krivde

Prav tako je zapisal, da je bil njihov cilj s sodelovanjem "osredotočiti se na njegove napake in kontekst tega, kar se je zgodilo", ter da z njim ne želi prelagati krivde ali odvračati odgovornosti. Lentz je pojasnil, da v Cerkvi ne opravlja več vloge pastorja in ne pridiga. "Kar mi daje veselje in upanje, je zavedanje, da lahko to, skozi kar sem šel, in to, kar sem prestal, pomaga mnogo drugim," je nadaljeval Lentz in priznal, da "ni prvi človek v tej situaciji in tudi ne bo zadnji". Dodal je, da se veseli poti, ki je pred njim in njegovo družino.

Lentz priznal prevaro, identitete druge ženske ni nikoli potrdil

Leta 2020 je v svoji objavi na Instagramu Lentz zapisal, da je prevaral svojo ženo Lauro in da so ga zato odpustili. Ženska, ki je z njim imela afero, je povedala, da sta se srečala v New Yorku. Lentz naj bi jo prepričeval, naj ne išče njegovega imena na spletu, prav tako pa ga je Ranin Karim, ženska, s katero naj bi varal svojo ženo, po tem, ko je izvedela, kdo v resnici je, soočila z dejstvi ter tudi s tem, da je Lentz poročen. Čeprav je Karimova zvezo zapustila, se je on še vedno vračal k njej, dokler za afero ni izvedela njegova žena. "Kot ženska ženski, mislim, da si ni zaslužila, da bi jo tako prizadeli," je dejala Karimova.

Čeprav je Lentz priznal svojo afero, pa nikoli ni potrdil identitete ženske ali pa se odzval na vprašanja medijskih hiš.