Dobrodošli v filmski džungli

V tokratnih TV-priporočilih vam predstavljamo žanrsko raznolike filme, ki vas bodo popeljali v odročne tropske kraje in vam omogočili, da razburljive eksotične počitnice izkusite kar doma.

Raziskovalka Dora (Dora and the Lost City of Gold, 2019)

Raziskovalka Dora, naslovna junakinja nekoč izjemno priljubljene animirane serije, se v svoji prvi celovečerni igrani pustolovščini s prijatelji odpravi v deževni pragozd reševat svoja starša, spotoma pa razreši še skrivnost izgubljenega inkovskega mesta zlata. • V soboto, 25. 7., ob 9. uri na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Legenda o Tarzanu (The Legend of Tarzan, 2016)

Najnovejša akcijska različica večne zgodbe o džungelskem bojevniku Tarzanu in njegovem boju za pravico in svobodo. Tega je upodobil Alexander Skarsgard, v filmu pa igrajo še Samuel L. Jackson, Margot Robbie in Christoph Waltz. • V ponedeljek, 3. 8., ob 21.35 na Kanal A.* │ Tudi v videoteki DKino.

Knjiga o džungli (The Jungle Book, 2016)

Režiser Iron Mana Jon Favreau predstavlja najnovejšo različico klasične zgodbe Rudyarda Kiplinga o dečku iz džungle, ki se v družbi dveh najboljših prijateljev, panterja Bagire in medveda Baluja, odpravi na pot samospoznavanja. • V soboto, 1. 8., ob 12.40 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Šest dni, sedem noči (Six Days, Seven Nights, 1998)

Urednica iz New Yorka (Anne Heche) želi preživeti sproščujoč dopust v tropski idili, zato najame robustnega pilota (Harrison Ford), da jo popelje tja. Toda narava se zaroti proti njima in nenadna nevihta ju prisili, da zasilno pristaneta na neznanem otoku, kjer se počasi romantično zbližata. • V petek, 7. 8., ob 22.50 na Planet 2.*

Rio (2011)

Udomačeni papagaj Blu v mestecu v Minnesoti uživa udobno življenje z lastnico Lindo. Ko izvesta, da zadnja pripadnica te vrste živi v Riu, se odpravita v eksotično deželo, da bi jo poiskala. Film so posneli ustvarjalci animiranih uspešnic iz franšize Ledena doba. • V nedeljo, 26. 7., ob 10.40 na FOX Movies.*

Fantazijski otok (Fantasy Island, 2020)

Produkcijska hiša Blumhouse predstavlja nadnaravno grozljivko o nesrečni peterici, ki obišče tropsko letovišče, kjer naj bi se uresničile vse skrite želje, doživetje pa se kmalu spremeni v nočno moro. • V videoteki DKino.

Kong: Otok lobanj (Kong: Skull Island, 2017)

Zvezdniška igralska zasedba na čelu s Tomom Hiddlestonom, Samuelom L. Jacksonom in oskarjevko Brie Larson v akcijsko-pustolovskem spektaklu, ki vam bo predstavil povsem novo legendo o izvoru ene najznamenitejših filmskih pošasti. • V videoteki DKino.

Dobrodošli v džungli (The Rundown, 2003)

Zabavna akcijska pustolovska komedija z Dwaynom Johnsonom v vlogi lovca na glave, ki mora v oddaljenem naselju v amazonski džungli poiskati šefovega sina (Seann William Scott). • V četrtek, 6. 8., ob 9.35 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Vsi na jug (Babysitting 2/All Gone South, 2015)

Odbita francoska komedija o skupini prijateljev, ki se odpravijo na nepozabne počitnice v osrčje amazonskega pragozda, kjer se za njimi zabriše vsaka sled. • V videoteki DKino.

Ace Ventura: Klic narave (Ace Ventura: When Nature Calls, 1995)

V nadaljevanju uspešnice iz leta 1994 se Ace Ventura (Jim Carrey) poda v afriško džunglo z nalogo, da najde Šikako, pogrešano sveto žival plemena Vačuti. S svojo pojavo povzroči pravi kaos in kot za šalo pomete z vsem, kar mu pride na pot. • V petek, 24. 7., ob 21. uri na Planet 2.*

Lara Croft: Tomb Raider (2001)

Lara Croft (Angelina Jolie), priljubljena junakinja istoimenskih videoiger in nekakšna ženska mešanica Indiane Jonesa in Jamesa Bonda, na eksotičnih prizoriščih v starodavnih grobnicah ter ruševinah cesarstev skrivaj išče skrite zaklade in zgodovinske dragocenosti.• Na HBO OD/GO.

Amazonija (Amazonia, 2013)

Avtorji dokumentarca Beli planet predstavljajo poetično potovanje po dih jemajočem in skrivnostnem svetu neokrnjene narave, skozi katerega nas vodi zvedava opica kapucinka. Film je brez dialogov in primeren za vse generacije. • V videoteki DKino.

Napovednik filma Raziskovalka Dora:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA Kanal A 8 │ 15 (HD) DA