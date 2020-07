Nevarnosti iz globin

Godzila (Godzilla, 2014)

Najbolj čaščena filmska pošast na svetu, mutirana Godzila, je doživela svoj preporod v tej hvaljeni hollywoodski uspešnici iz leta 2014, cilj njenega tokratnega uničevalnega pohoda pa je japonska prestolnica Tokio. • V sredo, 29. 7., ob 22.55 na AXN.*

Godzila 2: Kralj pošasti (Godzilla: King of the Monsters, 2019)

Ko se orjaške starodavne supervrste, ki so veljale za mite, znova dvignejo na obličje Zemlje, obstoj človeštva kar naenkrat obvisi na nitki … Mogočni Godzila se v nadaljevanju uspešnice iz leta 2014 spopade z Mothro, Rodanom in svojim največjim sovražnikom – triglavem kralju Ghidorahom. • V nedeljo, 19. 7., ob 20. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Pod vodo (Underwater, 2020)

Zvezdnica franšize Somrak Kristen Stewart v akcijski ZF-grozljivki o skupini znanstvenikov, ki so se prisiljeni boriti za svoja življenja, potem ko njihov podvodni laboratorij uniči silovit potres in jih začne preganjati smrtonosen sovražnik iz globine. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Podvodna deklica (Lady in The Water, 2006)

Ustvarjalec filmov Šesti čut, Znamenja, Nezlomljivi in Vas ob gozdu predstavlja srhljivo zgodbo o skromnem hišniku (Paul Giamatti) in skrivnostni lepi mladenki (Bryce Dallas Howard), ki živi v bazenu in potrebuje njegovo pomoč. • V sredo, 22. 7., ob 14.15 na TV 1000.*

Megalodon: Predator iz globin (The Meg, 2018)

Jason Statham v akcijskem ZF-spektaklu o skupini znanstvenikov, ki na reševalni misiji na dnu Tihega oceana naletijo na največjega morskega plenilca vseh časov – domnevno izumrlega megalodona. • V nedeljo, 26. 7., ob 6. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

V srcu morja (In the Heart of the Sea, 2015)

Ron Howard, z oskarjem nagrajeni režiser Čudovitega uma predstavlja akcijsko pustolovščino o resnični pomorski katastrofi, ki je navdihnila roman Moby Dick. Glavne vloge v filmu so odigrali Chris Hemsworth, Cillian Murphy, Tom Holland, Ben Whishaw in Brendan Gleeson. • V četrtek, 23. 7., ob 21.55 na Kino.* │ Tudi v videoteki DKino.

Nevarnost iz globine (The Shallows, 2016)

Blake Lively je v tem napetem trilerju upodobila deskarko, ki postane tarča velikanskega belega morskega psa. Ranjena in obupana najprej čaka na pomoč, toda ko vidi, da se približuje plima, mora zbrati pogum in skovati načrt, kako bo ušla na varno ... • V videoteki DKino.

Mirno jezero (Lake Placid, 1999)

Izjemno razvedrilna komična grozljivka o ogromnem ljudožerskem krokodilu, ki domuje v odročnem jezeru in ustrahuje tamkajšnje obiskovalce in skupino raziskovalcev. • V petek, 17. 7., ob 16.05 na AMC.*

Krvoločni morski pes (Super Shark, 2011)

Ko nesreča pri vrtanju v morju prebudi prazgodovinskega morskega psa, mora morski biolog raziskati in preživeti divjanje te orjaške pošasti. • V soboto, 25. 7., ob 18.05 na SciFi.*

Počitnice groze (Open Water, 2003)

Izkušena potapljača se vkrcata na lokalno barko, ki vodi turiste na podvodno raziskovanje bližnjega rta, ko ostaneta sama na čeri, pa se okoli njiju začnejo zbirati morski psi … • V četrtek, 23. 7., ob 22.52 na HRT 2.**

Najslavnejši morski psi (Most Wanted Sharks, 2020)

V svetovnih morjih plava na milijone morskih psov, a le redki med njimi so tako osupljivi, da jih pozna ves svet. Ta dokumentarna oddaja vas bo popeljala v domovanje najslovitejših morskih psov kot sta morski tiger in veliki beli morski pes. • V ponedeljek, 27. 7., ob 2.55 na National Geographic Wild.*

Veliki beli morski pes (Great White: The Impossible Shot, 1998)

Ekipa snemalcev se odpravi v Južno Afriko, da bi iz do zdaj nevidenega zornega kota posnela veličasten skok velikega morskega psa Polarisa. Ji bo uspelo? • V petek, 24. 7., ob 3. uri na Animal Planet.*

Lahko predvidimo napade morskih psov? (Forecast Shark Attack, 2020)

Morski biolog Greg Skomal in meteorolog Joe Merchant bosta preverjala Joejovo teorijo, da so napadi morskih psov ravno tako predvidljivi kot vreme. • V četrtek, 23. 7., ob 19.35 na National Geographic Wild.*

Dolgoplavuti morski pes (Oceanic Whitetip - The Shipwreck Shark, 2019)

Na odprtem morju danes le redko srečamo dolgoplavute morske pse, ki lovijo v praznini zgornjega dela vodnega stebra. Profesor Yannis Papastamatiou bo odkrival, kako ti orjaški morski psi uspejo preživeti. • V nedeljo, 26. 7., ob 9.35 na Viasat Nature.*

Napovednik filma Nevarnost iz globine:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA AMC 232│ 246 (HD) DA Kino 219│ 220 (HD) DA TV 1000 218 DA AXN 229 DA SciFi 253 DA Viasat Nature 129 DA HRT 2** 706 DA

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.