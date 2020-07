Pod vodo (Underwater)

Underwater © 2020 Twentieth Century Studios, Inc. All rights reserved.

Underwater © 2020 Twentieth Century Studios, Inc. All rights reserved.

Zvezdnica franšize Somrak Kristen Stewart v akcijski ZF-grozljivki o skupini znanstvenikov, ki so se prisiljeni boriti za svoja življenja, potem ko njihov podvodni laboratorij uniči silovit potres.

ZDA │ 2020 │ 119 min. │ Akcijska ZF-grozljivka R: William Eubank│ I: Kristen Stewart, Vincent Cassel, T.J. Miller, Mamoudou Athie IMDb: 5,8/10 │ Rotten Tomatoes: 48 % │ Uporabniki Googla: 80 %

Med nalogo na raziskovalni postaji, ki se nahaja milje pod gladino morja, se šestčlanska posadka spopade s posledicami silovitega potresa.

Ker je njihov visoko tehnološki laboratorij uničen, so v tekmi s časom prisiljeni poiskati novo varno zavetje, medtem ko jih napada smrtonosen sovražnik iz globine.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

"Učinkovit film, ki vas takoj vrže v svojo akcijo in nato ne sprosti pritiska vse do odjavne špice." Brian Tallerico, RogerEbert.com

"Pošasti so grčaste, prizorišča in učinki so spektakularna hrana za domišljijo, igralska zasedba pa je sposobna vlažen program povzdigniti v vrtoglavo žanrsko zadovoljstvo." David Ehrlich, indieWire

Napovednik filma Pod vodo: Zanimivosti: Igralci so med snemanjem podvodnih prizorov nosili nepredušne potapljaške obleke, zaradi katerih so težko slišali režiserjeve ukaze. Vsaka od teh oblek je tehtala približno 63 kilogramov.

Kristen Stewart si je za vlogo strojne inženirke Norah Price pobrila glavo.

si je za vlogo strojne inženirke Norah Price pobrila glavo. To je zadnji film, ki so ga posneli pod okriljem studia 20th Century Fox, preden ga je nov lastnik, podjetje The Walt Disney Company, preimenoval v 20th Century Studios.



Posledično je to prva Disneyjeva grozljivka po letu 2007, ko je studio izdal film Nevidni.

Posledično je to prva Disneyjeva grozljivka po letu 2007, ko je studio izdal film Nevidni. William Eubank je začel kariero kot direktor fotografije, to pa je njegov tretji režijski projekt po ZF-drami Ljubezen (2011) in misteriozni grozljivki Signal (2014).

je začel kariero kot direktor fotografije, to pa je njegov tretji režijski projekt po ZF-drami Ljubezen (2011) in misteriozni grozljivki Signal (2014). Ustvarjalcem je pri snovanju grozljivih elementov svetoval režiser grozljivk Mama (2013) ter Tisto (2017) in Tisto: drugo poglavje (2019) Andy Muschietti.

V videoteki DKino si oglejte tudi: