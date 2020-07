Julijska pot do filmskih in TV-zvezd

Julija si bomo na programih in storitvah HBO med drugim lahko ogledali novi sezoni serij Ubij Eve in Soba 104, otroci in mladi po srcu se bodo vrnili v Ledeno kraljestvo, odrasli ljubitelji filmov pa bodo uživali v družbi treh oskarjevcev – Matta Damona, Christiana Bala in Brada Pitta.

SERIJE MESECA

Serija Penny Dreadful: Mesto angelov je nekakšna duhovna naslednica izvirne serije Penny Dreadful, le da je bila ta umeščena v viktorijanski London, medtem ko se nova zgodba odvija leta 1938 v Los Angelesu – zgodovinskem prizorišču globokih socialnih in političnih napetosti. • Premiera serije: v petek, 3. 7., ob 21. uri na HBO.* │ Na HBO OD/GO si že lahko ogledate celotno prvo sezono serije.

Serija spremlja izjemno in senzacionalno zgodbo Charlesa Ingrama, nekdanjega majorja britanske vojske, ki je povzročil velik škandal, ko je z goljufijo prišel do glavnega dobitka na televizijskem kvizu Lepo je biti milijonar. • Vsi trije deli serije so na voljo na HBO OD/GO, na programu HBO* pa so jih premierno predvajali v soboto, 11. 7., ob 20. uri.

V tretji sezoni priljubljene kriminalne serije bomo še naprej spremljali nevarno igro mačke in miši med psihopatsko in nenavadno nadarjeno morilko Villanelle (Jodie Comer) ter odločno in izjemno inteligentno uslužbenko tajne službe Eve (Sandra Oh). • Premiera nove sezone: v nedeljo, 12. 7., ob 21.45 na HBO 3.* │ Na HBO OD/GO je že na voljo celotna tretja sezona serije.

Antološka serija, ki sta jo ustvarila brata Jay and Mark Duplass, se z novimi 12 deli vrača v četrti in zadnji sezoni. Zgodba, umeščena v sobo povprečnega ameriškega hotela, je osnovana na konceptu banalnega, v vsaki epizodi pa spremljamo različne usode zanimivih likov. • Nova sezona serije bo na HBO OD/GO na voljo v nedeljo, 25. julija.

FILMSKE USPEŠNICE MESECA

Elza in Ana živita idilično vsakdanje življenje, ko Elza zasliši skrivnosten notranji glas, ki jo kliče k sebi. Če se je v prvem delu bala svojih nadnaravnih sposobnosti, bo v nadaljevanju zgodbe lahko samo upala, da jih ima dovolj. • Premiera: v nedeljo, 5. 7., ob 20. uri na HBO.* │ Film je že na voljo tudi na HBO OD/GO.

Astronavt Roy McBride (Brad Pitt) se odpravi na nevarno misijo po Osončju, da bi odkril skrivnost o svojem dolgo pogrešanem očetu (Tommy Lee Jones) in njegovi odpravi, ki 30 let pozneje grozi obstoju in preživetju našega planeta. • Premiera: v nedeljo, 12. 7., ob 20. uri na HBO.* │ Film je že na voljo tudi na HBO OD/GO.

Matt Damon in Christian Bale v resnični zgodbi o rivalstvu med Fordom in Ferrarijem za zmago na dirki Le Mans leta 1966. Razburljiva biografska drama Jamesa Mangolda (Logan) je prejela oskarja za najboljšo filmsko in zvočno montažo, za kipca pa se je potegovala še v dveh kategorijah, tudi v najprestižnejši. • Premiera: v nedeljo, 26. 7., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Napovednik filma Ad Astra: Pot do zvezd:

Programska opcija HBO na televiziji Telekoma Slovenije Programska možnost HBO vam ponuja pet kakovostnih filmskih programov (HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax in Cinemax2), ki so dostopni tudi v visoki ločljivosti (HD). Poleg petih programov sta brezplačno na voljo tudi spletna videoteka HBO GO in klasična televizijska videoteka HBO On Demand, kjer si lahko vse vsebine ogledate brez dodatnega plačila. HBO in Cinemax v vaše domove prinašata največje filmske uspešnice, nagrajevane serije iz izvirne produkcije, filmske klasike, festivalske filme, evropske in svetovne filme, prenose posebnih dogodkov in največje zvezde.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: HBO/HBO HD 6 in 201/202 HBO 2/HBO 2 HD 204/205 HBO 3/HBO 3 HD 206/207 HBO On Demand 203 HBO GO 240 Cinemax/Cinemax HD 208/234 Cinemax 2/Cinemax 2 HD 209/235