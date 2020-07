Francoska filmska revolucija

Francozi so 14. julija praznovali svoj največji državni praznik – dan padca Bastilje. Ob tej priložnosti smo na malih zaslonih poiskali bolj ali manj odmevne primerke ene od najmočnejših evropskih kinematografij, v izbor pa smo vključili tudi francoske koprodukcije in filme, ki se dogajajo v Franciji.

Škrlatne reke (Les rivieres pourpres/Crimson Rivers, 2000)

Napet psihološki triler Mathieua Kassowitza o dveh detektivih (Jean Reno in Vincent CasselI), ki preiskujeta vrsto grozovitih umorov v in okolici izoliranega univerzitetnega kampusa v francoskih Alpah.. • V nedeljo, 19. 7., ob 23.05 na CineStar TV 1.

Nesrečniki (Les Misérables)

Kriminalna drama, navdihnjena z nemiri, ki so leta 2005 pretresali Francijo, ponuja razburljiv vpogled v besni brbotajoči kotel pariškega predmestja Montfermeil. Film je prejel nagrado žirije v Cannesu in bil nominiran za oskarja za najboljši mednarodni celovečerec. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Nenavadna usoda Amélie Poulain (Amélie, 2001)

Amélie (Audrey Taotou) živi v svojem svetu in dela kot natakarica v majhni pariški kavarni. Ko nekega dne z majhno pozornostjo osreči neznanca, se odloči poiskati še več ljudi, ki bi jim bilo treba polepšati življenje. Mojstrovina Jeana-Pierra Jeuneta se je potegovala za pet oskarjev in bila razglašena za najboljši evropski in francoski film leta. • V soboto, 18. 7., ob 8.55 na CineStar TV Premiere 2.

Ko izgubiš vse (Jusqu'à la garde/Custody, 2018)

Zgodba o bitki nekdanjih zakoncev za skrbništvo nad 12-letnim sinom, v kateri se suspenz stopnjuje vse do neizbežnega, dih jemajočega finala. Drama Xavierja Legranda je prejela srebrnega beneškega leva in štiri cezarje, tudi tistega za najboljši francoski film leta. • V sredo, 15. 7., ob 21.40 na TV SLO 2.*

Taksi (Taxi, 1998)

Izjemno uspešna akcijska komedija o taksistu, ki mora pomagati policijskemu inšpektorju uloviti bančne roparje, če želi obdržati vozniško dovoljenje. • V ponedeljek, 20. 7., ob 9.45 na CineStar TV Action & Thriller.

Velika modrina (Le grand bleu/The Big Blue, 1988)

Kultni film Luca Bessona o rivalstvu med dvema potapljačema v globino na dah, ki se začne že v otroštvu, v odraslem svetu pa se sprevrže v nevarno in samoljubno tekmovanje. • V videoteki DKino.

Ljubosumnica (Jalouse/Jealous, 2017)

Ločeno učiteljico na prestižni pariški srednji šoli nekega dne začne grabiti bolestno ljubosumje, kar povzroči številne tragikomične situacije. Karin Viard je bila za vlogo nominirana za cezarja za najboljšo igralko. • V petek, 17. 7., ob 21.25 na TV SLO 2.*

Mesto izgubljenih otrok (La Cité des enfants perdus/The City of Lost Children, 1995)

Znanstvenik v nadrealistični družbi ugrabi otroke in jim poskuša ukraditi sanje v upanju, da bodo te upočasnile njegov proces staranja. Domišljijski ZF-film sta režirala Marc Caro in Jean-Pierre Jeunet. • V četrtek, 23. 7., ob 15.05 na CineStar TV 1.

Ivana Orleanska (Jeanne d'Arc, 1999)

V petnajstem stoletju mlado in izjemno pobožno francosko dekle doživi vizijo, zaradi katere se zave, da je njena naloga rešiti rojake izpod angleškega jarma. Epski zgodovinski spektakel je režiral francoski režiser Luc Besson (Peti Element), naslovno vlogo v filmu pa je odigrala režiserjeva tedanja žena Milla Jovovich. • V sredo, 22. 7., ob 17.10 na CineStar TV Action & Thriller.

Francoski kifeljc v Miamiju (Le flic de Belleville/Belleville Cop, 2018)

Kriminalna komedija o francoskem policistu (zvezdnik uspešnice Prijatelja Omar Sy), ki pripotuje v Miami, da bi razrešil umor svojega prijatelja. • V nedeljo, 19. 7., ob 15.55 na CineStar TV Premiere 1.

Asterix: Skrivnost čarobnega napoja (Asterix: The Secret of the Magic Potion, 2018)

V najnovejši animirani priredbi slovitih stripov se Asterix in Obelix odpravita poiskati mladega druida, na katerega bo lahko Čudomix prenesel skrivnostni recept za pripravo čarobnega napitka • V nedeljo, 19. 7., ob 10.55 na CineStar TV Premiere 1.

Francozinje (Sous les jupes des filles/French Women, 2014)

Francoska komedija o enajstih Parižankah prikazuje sladko-grenka spoznanja sodobnih žensk, ki se na zabaven način spopadajo z vsakdanjimi težavami v službi in zasebnem življenju. • V videoteki DKino.

Ratatoille (2007)

Z oskarjem nagrajena Pixarjeva animirana pustolovščina spremlja podganjega samčka Remyja, ki si želi uresničite svoje sanje in postati slaven kuharski mojster, ker pa podgane ne smejo v kuhinjo, sklene zavezništvo z nerodnim kuharjem Linguinijem in pariško kulinarično srenjo obrne na glavo. • V nedeljo, 12. 7., ob 7.55 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Čokolada (Chocolat, 2000)

Leta 1959 se skrivnostna tujka Vianne (Juliette Binoche) z mlado hčerjo priseli v mirno in tradicionalno francosko mestece. Tam odpre čokoladnico in z njo pretrese strog občutek morale v tamkajšnji nazadnjaški skupnosti, zaljubi pa se tudi v šarmantnega vodjo skupine romskih popotnikov (Johnny Depp). • V soboto, 18. 7., ob 18.30 na TV 1000.*

Dan padca Bastilje (Bastille Day, 2017)

Idris Elba v akcijskem trilerju o mladem žeparju in agentu Cie, ki se v znajdeta sredi teroristične zarote. Film so iz spoštovanja do žrtev terorističnega napada v Nici umaknili s sporeda francoskih kinematografov. • V videoteki DKino.

Moulin Rouge (Moulin Rouge!, 2001)

Ljubezenski muzikal Baza Luhrmanna v dekadentnem francoskem nočnem klubu in spremlja prepovedano romanco med prelepo kurtizano (Nicole Kidman) in mladim, a ne preveč uspešnim pisateljem (Ewan McGregor). Šest nominacij za oskarja in kipca za najboljšo scenografijo in kostumografijo. • V soboto, 18. 7., ob 7. uri na Pink Movies.** │ Tudi na HBO OD/GO.

