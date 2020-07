Vrnitev priljubljenega veterinarja in divje popotovanje po Latinski Ameriki

Veterinar iz Yorkshira (The Yorkshire Vet)

Premierno vsak delavnik od ponedeljka, 6. julija, ob 16.20. │ Sezona: 7. │ Št. epizod: 12 x 60 min. │ Foto: DRG

Veterinarja Peter Wright in Julian Norton zdravita najrazličnejše živali, pri čemer prednjačijo običajni pacienti iz Yorkshira kot so prašiči, ovce in krave.

Julian med drugim sreča surikato s hudo poškodovanim in okuženim repom in mora namestiti opornice majhni alpaki, da bi ji pomagal shoditi.

Peter priskoči na pomoč hudo poškodovanemu konju, ki se je nabodel na vzvratno ogledalo avtomobila, in ko obravnava mucko v kritičnem stanju, operacija razkrije nekaj, kar ni še nikoli videl - želodec, poln gumijastih trakov za lase!

Divja Latinska Amerika (Wildest Latin America)

Premierno od nedelje, 12. julija, ob 14. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 5 x 60 min. │ Foto: Off the Fence

Ta serija proslavlja najbolj znamenite lokacije Latinske Amerike. Potrebnih je bilo milijone let, da so se živali prilagodile na močno drugačne kraje, kot so visoki Andi, soparna Amazonka, vetrovna patagonska stepa in močvirja Venezuele.

Rezultat je prav neverjetna raznovrstnost živalskih vrst – od vojaških mravelj in pasavcev do jaguarjev in orjaških vider. Vsaka od njih je razvila edinstveno metodo za preživetje, še vedno pa se morajo vse povezati v kompleksno sestavljanko življenja.

Odkrijte izjemna živalska vedenja in adaptacije, ki so bistvene za preživetje in uspevanje v raznolikem in razburljivem naravnem svetu Latinske Amerike.

Zgodbe iz viharja (Storm Stories)

Premierno od petka, 3. julija, ob 20. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 8 x 60 min. │ Foto: Cineflix

Ta serija predstavlja osebna pričevanja o tragičnih vremenskih nesrečah zadnjega desetletja in izpostavlja, kako ti dogodki neizbežno izvabijo najboljše v ljudeh, in sicer njihovo hrabrost, iznajdljivost in sočutje do drugih.

Grozljivi vremenski dogodki igrajo pomembno vlogo v vsaki posamezni epizodi. Naj gre za zgodbo o uničujočem tornadu, orkanu, snežnem viharju, poplavah, požaru ali zemeljskem plazu, prav vsak dogodek nas opominja, kako smo vsi prepuščeni na milost matere narave.

Napovednik dokumentarne serije Divja Latinska Amerika: