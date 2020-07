Skrivnosti starega Egipta in britanske monarhije

Julija bodo na programu Viasat History na svoj račun prišli gledalci, ki jih zanimata stari Egipt in britanska kraljeva družina Windsor.

Julija bodo na programu Viasat History na svoj račun prišli gledalci, ki jih zanimata stari Egipt in britanska kraljeva družina Windsor.

Ljubiteljice in ljubitelji zgodovine preverite, katere zanimive dokumentarne vsebine si boste julija lahko ogledali na programu Viasat History .

Skrivnosti Egipta

Od 13. julija vsak delovnik ob 22. uri. │ Foto: ZED

Egipt je dežela skrivnosti in čudes ter dom eksotičnih mest in neskončnih puščav, ki skrivajo nekatera največja in najpomembnejša odkritja starodavnega sveta. Vsi poznamo Veliko piramido v Gizi, Egipt pa je posejan še s številnimi drugimi piramidami.

Pridružite se egiptologom in doživite nepozabna odkritja ter spoznajte, ali lahko s sodobno forenzično tehnologijo odkrijejo vzrok smrti osebe, ki je bila mumificirana pred štirimi tisočletji.

Kraljeva družina: Izgubljena pisma (Royals: The Lost Letters)

Premierno od nedelje, 5. julija, ob 21. uri. │ Št. epizod: 3 x 60 min │ Foto: Warner Bros

Ta serija v treh delih pripoveduje medsebojno povezane zgodbe o Windsorjih. Še nikoli prej objavljena pisma in dnevniki članov kraljeve družine razkrivajo njihovo skrivno zgodbo o družbenem in političnem življenju 20., 30. in 40. letih prejšnjega stoletja.

Skozi vojne, abdikacije in globoka družinska nesoglasja je bila družina podvržena velikim preizkušnjam, pri čemer so sorojenci odigrali ključno vlogo pri oblikovanju današnje britanske monarhije.

Izgubljena egipčanska piramida (Egypt's Lost Pyramid)

V ponedeljek, 13. julija, ob 22. uri. │ Št. epizod: 1 x 60 min │ Foto: Cineflix

Sredi puščave na severu Egipta so raziskovalci odkrili ostanke štiri tisoč let stare piramide. V njej so odkrili pogrebno komoro, a je v nasprotju z vsemi drugimi odkritimi piramidami še vedno zapečatena z 10-tonskim granitnim kamnom.

Četudi je grobnica zaprta, njena notranjost ni ostala nedotaknjena. Arheologi so v njej naleteli na dokaz o starodavnem kraju zločina. Pogrebna komora je bila oropana, vendar ni vidnih znakov vstopa. Da bi razvozlali skrivnost, morajo člani ekipe stopiti v temačen svet plenilcev starodavnih grobnic.

Kraljevi škandali

Dvojna mera vsako nedeljo od 5. julija ob 21. uri. │ Foto: ZDF

Vsi poznamo zgodbo o očetu kraljice Elizabete – zadržanem, a vestnem kralju Juriju VI. Večina tudi pozna zgodbo o njegovem starejšem bratu Edvardu, ki se je odrekel prestolu v imenu ljubezni, medtem ko so njuni preostali štirje sorojenci – Marija, Henrik, Jurij in John – v veliki meri pozabljeni.

Še nikoli prej objavljena pisma in dnevniki članov kraljeve družine razkrivajo skrivno zgodbo o njihovem družbenem in političnem življenju v 20., 30. in 40. letih prejšnjega stoletja. Kako je ta družina preživela vojne, abdikacije, spore, tragedije in neskončne kritike?