Nesrečniki (Les Misérables)

Kriminalna drama, navdihnjena z nemiri, ki so leta 2005 pretresali Francijo, ponuja razburljiv vpogled v besni brbotajoči kotel pariškega predmestja Montfermeil. Film je prejel nagrado žirije v Cannesu in bil nominiran za oskarja za najboljši mednarodni celovečerec.

Francija │ 2019 │ 99 min. │ Kriminalna drama R: Ladj Ly │ I: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga, Jeanne Balibar IMDb: 7,6/10 │ Rotten Tomatoes: 86 % │ Uporabniki Googla: 82 %

Policist Stéphane se pridruži kriminalistični enoti v pariškem predmestju Montfermeil, ob spremstvu dveh starejših kolegov pa začne hitro odkrivati napetosti, ki vladajo med lokalnimi tolpami.

Ko se trojici zalomi aretacija in dogodek posname brezpilotno letalo, objava videa grozi, da bo razkrila resnično sliko zapletenih odnosov med policisti in deprivilegiranimi prebivalci predmestja.

"Film z novo estetsko vizijo, nepopustljivim suspenzom, humorjem ter napetostjo, ki bi jo lahko rezali z nožem. Zaslužena nagrada žirije v Cannesu!" Sophie Rosemont, Rolling Stone France

"Ne zgodi se pogosto, da bi film s takšno močjo in odločnostjo ujel resnico svojega časa." Éric Vuillard, Le Monde

"Nesrečniki vam bodo vzeli sapo. Prvi igrani celovečerec Ladja Lyja je aktualen, žgoč, eksploziven, a tudi izjemno zgoščen, zato zahteva, da ga razvozlamo." Stéphane Delorme, Cahiers du Cinéma

"Film se gleda nekako tako, kot da bi Hugojevo klasiko posodobili v maniri serije Skrivna naveza in filma Dan za trening. To je grob in ognjevit urban triler, podčrtan z ostrim družbenim komentarjem." Jordan Mintzer, The Hollywood Reporter

Napovednik filma Nesrečniki: Zanimivosti: Celovečerni prvenec režiserja Ladja Lyja temelji na njegovem istoimenskem kratkem filmu iz leta 2017, zgodbo pa je navdahnilo resnično policijsko nasilje, ki mu je bil Ly priča leta 2005 in ga tudi posnel s svojo kamero.

Film je bil nominiran tudi za glavno nagrado festivala – prestižno zlato palmo (to je sicer prejel poznejši zmagovalec Oskarjev – južnokorejski ). Film je bil nominiran za 12 cezarjev (gre za francoske različice oskarjev) in prejel štiri, med njimi tudi nagradi za najboljši francoski film leta in najboljši film po izboru občinstva.

Victor Hugo napisal sloviti roman Nesrečniki (1862). V soseski Montfermeil se odvije tudi del zgodbe njegovega romana, od tam pa izhaja tudi režiser filma.

napisal sloviti roman Nesrečniki (1862). V soseski Montfermeil se odvije tudi del zgodbe njegovega romana, od tam pa izhaja tudi režiser filma. Film se začne z množičnim slavjem, ki je sledilo zmagi francoske reprezentance na svetovnem nogometnem prvenstvu v Rusiji leta 2008 in so ga v domovini dojemali kot trenutek bratstva med ljudmi različnih družbenih slojev in etničnosti.

