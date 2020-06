Žalostna zgodba (Blue Story)

Blue Story © 2019 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

Velika Britanija │ 2019 │ 87 min. │ Kriminalna drama R: Rapman│ I: Stephen Odubola, Micheal Ward, Khali Best, Eric Kofi-Abrefa IMDb: 5,7/10 │ Rotten Tomatoes: 91 % │ Uporabniki Googla: 91 %

Timmy, sramežljiv in naiven mladenič iz londonskega okrožja Deptford, obiskuje srednjo šolo v Peckhamu, kjer se spoprijatelji s karizmatičnim sovrstnikom Marcom.

Toda Timmy in Marco prihajata iz rivalskih območij, ki sta že leta v vojni. Ko se znajdeta na nasprotnih straneh uličnih spopadov, je njuno prijateljstvo postavljeno na težko preizkušnjo.

"To je shakespearijanska rapsodija v barvi indiga, kjer se ljubezen, prijateljstvo, izdaja in maščevanje vrtinčijo in zabrišejo s posledicami, ki spreminjajo življenja." Kevin Crust, Los Angeles Times

"Rapmanovi prizori prekipevajo od življenja, medtem ko ta spretno ustvarja opero nedolžnosti, ki je okužena z gangstersko patologijo." Owen Gleiberman, Variety

Napovednik filma Žalostna zgodba: Zanimivosti: Film je celovečerni režijski in scenaristični prvenec britanskega raperja Andrewa Onwuboluja , znanega pod umetniškim imenom Rapman , zgodba, ki jo je ustvarjalec prvič predstavil na YouTubu v obliki istoimenske serije, pa v veliki meri temelji na njegovih resničnih življenjskih izkušnjah.

Med predvajanjem filma v nekem Birminghamskem kinu je izbruhnil nered, v katerega je bilo udeleženo več kot 100 ljudi, posredovati je morala tudi policija.





Film je med prvim koncem tedna predvajanja v britanskih kinih kljub bojkotu nekaterih kinematografov zaslužil impresivnih 1,3 milijone britanskih funtov (1,4 milijona evrov), kar je med britanskimi "urbanimi" filmi rekord.

Jonathon Deering je glasbeno podlago filma ustvaril pri 23 letih.

S tem je Deering postal najmlajši skladatelj celovečerca v 107-letni zgodovini studia Paramount.

