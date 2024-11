Raper Boštjan Nipič - Nipke je v četrtek predstavil svojo novo pesem z naslovom Dravelski venček, ki jo je izdal skupaj z domiselnim videospotom. Nipke je svoje oboževalce tokrat spet pustil odprtih ust, saj je s svojim napovednikom za pesem sprva nakazal, da se obeta še en tako imenovani "diss" komad, ki smo jih bili v preteklih mesecih deležni od drugih slovenskih raperjev. A je Nipke ob izdaji pesmi presenetil ter predstavil kombinacijo rapa in narodnozabavne glasbe.

"Vsi, ki me poznate, veste, da nikoli ne veš, kaj pričakovati od mene. Mogoče je to moj zaščitni znak in istočasno sem vesel, da je moje dojemanje glasbe širše kot sam hip-hop. Glasba je zame ustvarjanje iz občutkov in ne racionalnih smernic, kar pomeni, da nikoli ne vem, kam me bo popeljal naslednji občutek. Vsekakor pa mi je najpomembnejše, da ostajam zvest sebi in svoji življenjski zgodbi," je ob izdaji zapisal Nipke.

Kako je videti in slišati Nipke v narodnozabavni izvedbi, si lahko ogledate tukaj:

Pesem je nastala s pomočjo članov Avsenikov in Fehtarjev

Na dogodek je Nipke povabil znance, slovenske glasbenike in ustvarjalce projekta. Med drugim je pri ustvarjanju glasbe sodeloval s svojim stalnim sodelavcem Damjanom Jovićem in pianistom Gašperjem Koncem, Jović je med drugim poskrbel tudi za produkcijo, pri aranžmaju pa se jima je pridružil še član Ansambla Saša Avsenika in multiinstrumentalist Tommy Budin, ki je za pesem odigral kitaro, klarinet, bariton, trobento in harmoniko. Pri avdioizdelku so sodelovali še Blaž Jenkole (član zasedbe Fehtarji) s harmoniko, bariton je odigral Aleš Jurman (član zasedbe Ansambla Saša Avsenika), back vokale pa so odpeli pevec zasedbe Ansambla Saša Avsenika Luka Sešek, Tina Debevec in Gašper Konec. Mastering pesmi je delo Luke Radojlovića (RODAH).

Pri videoizdelku je Nipke sodeloval s kreativcem in direktorjem fotografije Janom Filipom Jordanom Frangešom.

