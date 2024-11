"Sem velik ljubitelj praznikov, zime in seveda zimske glasbe, že v šovu Slovenija ima talent pred šestimi leti sem v finalu pel Silvestrski poljub. In prejšnjo zimo, ko sem bil v toplih krajih, se mi je porodila ideja – zakaj pa ne bi letos jaz naredil nečesa božičnega," nam je Tilen Lotrič povedal o odločitvi, da letos predstavi svojo prvo praznično pesem. Zanimivo je, da je tudi besedilo nastajalo na Maldivih, saj ga je prav tako med dopustovanjem spisal Rok Lunaček.

Poglejte in prisluhnite:

"Skladba Medtem ko sneži nas nostalgično popelje v zimo. Vsi komaj čakamo, da zapade tisti prvi sneg, vse se umiri in začne se pravo vzdušje," je pojasnil. "Pesem govori o lepih odnosih, o kuhanem vinu, darilih in vseh stvareh, brez katerih med prazniki ne gre. Najpomembnejša misel pesmi pa je ta, da je spet eno leto naokrog in da je čas, da se družimo in objamemo."

Nov projekt – duet s Sašo Lendero

Spremljevalne vokale za Medtem ko sneži sta posneli Manca Špik ter Saša Lendero, kar si Tilen šteje v čast, saj sta to pevki, ki ju je spremljal in občudoval že od malih nog, po novem letu pa napoveduje prav posebno sodelovanje: "S Sašo Lendero pripravljava duet, ki vas bo zagotovo pogrel in zadel v srce."

Kako pa bo letošnje praznike preživel on? "Letos bodo prazniki malo delavni, malo seveda v krogu družine in prijateljev in malo tudi na smučiščih, ker si ne predstavljam zime brez vseh teh stvari ... ter seveda dobre glasbe."