Ti znaki horoskopa so tako obsedeni z božičem, da okrašujejo že novembra

Bik

Biki so veliki ljubitelji vsega, kar prinaša udobje, toplino in užitek, prazniki pa so idealna priložnost za vse možne okraske, lučke in dišeče sveče. Takoj ko začutijo prvi hladni vetrič, začnejo svoj dom preurejati v božično pravljico z vonjem po cimetu in vanilji. Obožujejo okraske, ki pričarajo domačnost in ljubezen, in pazljivo uredijo prav vsak prostor v svojem domovanju. Pri njih so decembrski prazniki kot iz pravljice, saj zanje ni lepšega občutka kot tisti, ko se vsi njihovi najbližji zberejo v prijetnem prazničnem okolju.

Rak

Raki so izjemno čustveni, prazniki pa so zanje čas, ko se družina zbere, njihov dom pa spremeni v najudobnejši kraj na svetu. Z okraševanjem preprosto ne morejo počakati do decembra, v njihovem srcu se božični prazniki začnejo že s prihodom jeseni. Obožujejo tradicijo, zato vsako leto z radostjo izobesijo vse dragocene družinske okraske, ki se prenašajo iz generacije v generacijo. Pri njih ima vsak okrasek svojo zgodbo in spomine, njihovi obsedenosti s prazniki pa se nihče ne more upreti, saj pri njih vlada prava božična pravljica.

Lev

Levi so glamurozni in obožujejo pozornost, prazniki pa so zanje priložnost, da se še posebej izkažejo. Pri njih so prav vsa okna, smrekove vejice in celo kuhinjske omarice prekriti z lučkami in okraski. Zakaj bi čakali na december, če lahko v svojem domu že zdaj pričarajo čarobnost? Levi radi naredijo vtis, zato njihovi praznični okraski niso nikoli skromni, ampak vsakič poskrbijo za pravi spektakel. Svoj dom spremenijo v čarobno pravljico, ki osupne prav vsakogar. Bolj kot je bleščeče, boljše je, so prepričani kralji zodiaka.

Tehtnica

Tehtnice so mojstri estetike in zahtevajo lepoto v vsem, kar počnejo. Ko gre za praznično dekoracijo, so pozorne na vsako podrobnost od popolno usklajenih barv do elegantnih okraskov. Pri njih morajo biti tudi prazniki sofisticirani, zato vsak okrasek izberejo pazljivo in uskladijo z drugimi, pri tem pa obožujejo svečano atmosfero. Tehtnice vedno pazijo, da je njihov dom harmoničen, prazniki pa so priložnost, da izrazijo svojo ustvarjalnost. Priprave zato začnejo že zelo zgodaj, saj popolnost zahteva svoj čas, kajne?