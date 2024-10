V ljubljanskem klubu sta se na odru stepla nastopajoča raperja #video

Pretekli petek je bil v ljubljanskem klubu Cvetličarna dogodek Hip Hop reunion 2024, kjer so nastopili raperji iz hiphop glasbene scene. Med rap bitko dveh nastopajočih se je na začudenje občinstva najprej vnel besedni spor, kmalu zatem pa so zapele celo pesti. Več si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku.

Pretep se je zgodil med dvema raperjema, ki nastopata z umetniškima imenoma Wera Bestrd in Unknown. Najprej se je med njima vnel besedni spopad, po drugi močnejši klofuti, ki jo je prejel raper s kapo, pa je postalo jasno, da pretep ni bil del vnaprej predvidenega scenarija.

Gre za zaigran pretep ali pa klofute niso bile del scenarija?

Člani ekipe, med njimi mešalec zvoka na odru ter tudi varnostnik in snemalec, so skušali razburjena in pretepajoča se raperja čim prej ločiti, kar jim je naposled tudi uspelo. Kot je razvidno, pretep občinstva ni pretirano šokiral, so se pa ob dogodek obregnili številni komentatorji na platformi TikTok, kjer si je video ogledalo že več kot 160 tisoč ljudi.

Spletni uporabniki si niso bili povsem enotni, ali gre za zaigran pretep oziroma vnaprej predviden scenarij ali pa resničen pretep raperjev. Eden izmed komentatorjev je dogodek in z njim povezan pretep označil za propad družbe, drugi pa je zapisal, da upa, da je s snemalcem vse v redu.

