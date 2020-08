Pošasten rasizem in sila Vojne zvezd

Avgusta bosta na programe in storitve HBO prispeli novi seriji Lovecraftova država in Ljubezensko življenje, ljubiteljice in ljubitelji filmov pa si boste lahko ogledali vse dele slovite ZF-sage Vojna zvezd.

SERIJE MESECA

Nova serija spremlja temnopoltega vojnega veterana, ki se po koncu 2. svetovne vojne odpravi po ZDA poiskat izgubljenega očeta, pri čemer se spopade tako z ustrahovanjem rasistov kot s strašljivimi pošastmi, ki so pobegnile iz pripovedi slavnega H. P. Lovecrafta. • Premiera serije: v ponedeljek, 17. 8., ob 20. uri na HBO.* │ Prva epizoda bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Antološka serija bo v vsaki sezoni spremljala različne junakinje in junake, ki iščejo ljubezen, vsaka epizoda pa nam bo predstavila eno od njihovih ljubezenskih razmerij. V prvi sezoni bo imela osrednjo vlogo Anna Kendrick. • Premiera serije: v ponedeljek, 10. 8., ob 21. uri na HBO.* │ Na HBO OD/GO je že na voljo celotna prva sezona serije.

V četrti sezoni politične drame se podjetje Reddick, Boseman & Lockhart znajde na neznanem ozemlju. Po izgubi največje stranke so prisiljeni sprejeti ponudbo pravniške multinacionalke in postati majhno hčerinsko podjetje, ob tem pa se morajo še boriti za svojo neodvisnost. • Premiera nove sezone: v četrtek, 20. 8., ob 22. uri na HBO 3.* │ Na HBO OD/GO je že na voljo celotna četrta sezona serije.

FILMSKE USPEŠNICE MESECA

Razburljiva pustolovščina temelji na istoimenski knjižni uspešnici Eoina Coflera in spremlja hrabrega mladeniča, ki se znajde v bitki moči in norosti nasproti močne skrivnostne rase vil, ki stojijo za izginotjem njegovega očeta. • Premiera: v nedeljo, 23. 8., ob 20. uri na HBO.* │ Na HBO OD/GO bo film na voljo od nedelje, 9. avgusta.

Film predstavlja vrhunec in zaključek najslavnejše vesoljske sage vseh časov o večnem boju dobrega in zla, v osrčju tega boja pa je Rey (Daisy Ridley) – nekoč neznana sirota, zdaj pa zadnje upanje upornikov in poslednji jedi v galaksiji. • Premiera: v nedeljo, 9. 8., ob 20. uri na HBO.* │ Na HBO OD/GO bo film na voljo od petka, 7. avgusta.

Kar nekaj časa je minilo, odkar so Spencer, Fridge, Bethany in Martha igrali davno pozabljeno igro Jumanji. Ko se eden od njih znova znajde v njej, preostali odidejo za njim, da bi ga rešili, toda igra se je medtem spremenila. Glavne vloge v filmu so odigrali Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Awkwafina in Nick Jonas. • Premiera: v nedeljo, 16. 8., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Napovednik filma Vojna zvezd: Vzpon Skywalkerja:

Programska opcija HBO na televiziji Telekoma Slovenije Programska opcija HBO vam ponuja pet kakovostnih filmskih programov (HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax in Cinemax2), ki so dostopni tudi v visoki ločljivosti (HD). Poleg petih programov sta brezplačno na voljo tudi spletna videoteka HBO GO in klasična televizijska videoteka HBO On Demand, kjer si lahko vse vsebine ogledate brez dodatnega plačila. HBO in Cinemax v vaše domove prinašata največje filmske uspešnice, nagrajevane serije iz izvirne produkcije, filmske klasike, festivalske filme, evropske in svetovne filme, prenose posebnih dogodkov in največje zvezde.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: HBO/HBO HD 6 in 201/202 HBO 2/HBO 2 HD 204/205 HBO 3/HBO 3 HD 206/207 HBO On Demand 203 HBO GO 240 Cinemax/Cinemax HD 208/234 Cinemax 2/Cinemax 2 HD 209/235