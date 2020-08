Nora filmska šola

Zlobna dekleta (Mean Girls, 2004)

Ko Cady (Lindsay Lohan) naredi napako in se zagleda v Regininega (Rachel McAdams) nekdanjega fanta, se začne zahrbtno dekliško obračunavanje, ki nazadnje pripelje do vsesplošne vojne med dekleti. Scenarij za izjemno hvaljeno najstniško komedijo je spisala Tina Fey. • V soboto, 29. 8., ob 18.20 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Nadarjena (Gifted, 2017)

Komična drama Marca Webba, režiserja romantične uspešnice 500 dni s Summer in obeh delov Neverjetnega Spider-Mana, o stricu (Chris Evans) izjemno nadarjene sedemletnice (McKenna Grace), ki se s svojo materjo bori za skrbništvo nad nadarjeno nečakinjo. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Juno (2007)

Komična drama Jasona Reitmana o samozavestni in odkriti najstnici (Ellen Page), ki po nepremišljeni noči s sošolcem ugotovi, da je noseča. Juno se v devetih čustveno napornih mesecih iz dekleta prelevi v žensko. Štiri nominacije za oskarja, tudi za najboljši film leta, in kipec za najboljši izvirni scenarij. • V soboto, 22. 8., ob 21.57 na Planet.*

Dnevnik nabritega mulca (Diary of a Wimpy Kid, 2010)

Družinska komedija, osnovana na mladinski satirični uspešnici Jeffa Kinneyja, spremlja vice pokajočega najstnika, ki mora nekako preživeti najstrašnejše obdobje v življenju vsakogar – srednjo šolo. • V videoteki DKino.

Z ljubeznijo, Simon (Love, Simon / 2018)

Ganljiva zgodba o najstniku, ki se mora sprijazniti s svojo spolno usmerjenostjo in odkriti identiteto anonimne simpatije s spleta. Prva najstniška romanca o gejevskem protagonistu, ki jo je produciral kateri od večjih hollywoodskih studiev, je požela navdušene pohvale tako kritikov kot gledalcev. • V ponedeljek, 24. 8., ob 12.30 na Cinemax.* │ Tudi v DKino.

Na robu sedemnajstih (The Edge of Seventeen, 2016)

Srednješolsko življenje je za nerodno in neopazno Nadine (Hailee Steinfeld) vsak dan bolj neznosno, njen starejši brat pa medtem uživa ugled najbolj priljubljenega fanta na šoli. K sreči ji ob strani stoji najboljša prijateljica Krista, a tudi ta ji nepričakovano obrne svet na glavo, ko se začne dobivati z njenim bratom. • V videoteki DKino.

Pametni punci (Booksmart, 2019)

Zagnani dijakinji in najboljši prijateljici se pred koncem srednje šole odločita, da bosta v eni noči nadoknadili vse, kar sta v štirih letih zamudili. Celovečerni režijski prvenec igralke Olivie Wilde je najbolje ocenjena komedija prejšnjega desetletja. • V torek, 25. 8., ob 9.30 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Odbita šola (Fack ju Göhte 3, 2017)

V sklepnem delu priljubljene nemške trilogije se v srednji šoli bliža zaključni izpit. Učitelj Zeki Miller mora spodbuditi svoje učence, da resno ogrejejo šolske klopi, ampak otroci iz "razreda kaosa" ne dojemajo resnosti naloge, zaradi česar padajo v težavne situacije in zavračajo sodelovanje. • V videoteki DKino.

Lahka punca (Easy A, 2010)

Najstnica Olive Penderghast (oskarjevka Emma Stone) si tako kot vse njene vrstnice želi biti priljubljena, zato si izmisli vročo zgodbico o tem, kako je preživela konec tedna, njena nedolžna laž pa ji kmalu prinese cel kup težav. • V torek, 25. 8., ob 6. uri na FOX Movies.* │ Tudi v DKino.

Mladenič v modrem (21 Jump Street, 2012)

Schmidt in Jenko (Jonah Hill in Channing Tatum), nekdanja sošolca in policijska kolega, se infiltrirata v srednjo šolo, da bi razkrila tamkajšnja kriminalna početja. Ko prispeta v šolske klopi, spoznata, da so se pravila od časa, ko sta jih sama gulila, precej spremenila. Hvaljeno priredbo istoimenske TV-serije sta režirala Phil Lord in Christopher Miller (LEGO film). • V videoteki DKino.

Napovednik filma Lahka punca:

